Po úspěšných zahraničních a tuzemských atletech ulovila Škoda Plzeň na hostování další hvězdná jména.

Jakub Davidík. | Foto: Martin Edlman

Extraligové družstvo žen doplní několikanásobná republiková medailistka a mistryně juniorského ME 2017 oštěpařka Nikol Tabačková z Poruby, sprinterka a držitelka mládežnických rekordů Adéla Novotná z Jablonce a její oddílová kolegyně Vendula Štanclová. „Z Českých Budějovic přichází překážkářka Tereza Babická, mezi jejíž největší úspěchy patří překonání žákovského rekordu ČR na 200 metrů překážek. Babickou lze využít také v dálkařském sektoru, a to spolu s další posilou z Jičína Danielou Volnou. Daniela je loňská mistryně ČR do 22 let,“ řekl trenér atletické Škody Michal Černý.