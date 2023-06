S ním si zahrála v nejprestižnější klubové soutěži Eurolize, prošla mládežnickými reprezentacemi, ale teď je připravena udělat další krok kupředu. „Nejsem tady poprvé, ale vždycky si toho moc vážím. Je to pro mě veliká čest,“ prohlásila na úvodním srazu ženské reprezentace v Mariánských Lázních, i když tušila, že cesta na Eurobasket bude pořádně dlouhá. Jen příprava čítá 35 dnů, ale teď už se blíží k závěru.

„Já se snažím do toho dávat maximum, abych se v týmu udržela,“ říkala basketbalistka, která byla začátkem května vyhlášena v české lize jako nejlepší hráčka do 23 let (Chance Cena). „Za tu cenu jsem moc ráda, ale bez spoluhráček bych toho nedosáhla, takže velká zásluha patří i jim,“ pochválila parťačky ze ZVVZ USK, s nimiž pak získala mistrovský titul.

S řadou z nich je teď i v reprezentačním týmu. „Máme tady dobrou partu, rozumíme si. Čas pohromadě si užíváme,“ nebála se, že by na basketbalistky padla během přípravy ponorková nemoc.

Sklenářová má za sebou asi nejvydařenější sezonu v kariéře. „Celkem pravidelně jsem nastupovala v Eurolize a dařilo se mi ty minuty využít. Zkušenosti z těch těžkých zápasů se teď snažím přenést i do nároďáku,“ popisovala talentovaná křídelnice, kterou ale na konci sezony vyřadilo ze hry zranění. „Dělala jsem všechno proto, abych byla na vrchol reprezentační sezony fit,“ popisovala.

A zatím se jí daří, zůstává mezi čtrnáctkou vyvolených, na přípravném turnaji v Istanbulu přispěla pěti body k výhře nad domácím Tureckem (83:70) a šesti pomohla skolit Německo (56:51). Jen na závěr proti Lotyšsku (67:83) odpočívala.

Teď čekají české basketbalistky dvě přípravná utkání s Velkou Británií.

Jako malá Simona Sklenářová obdivovala amerického basketbalistu Kobe Brynta. „Úplně vzor jsem ale neměla,“ dodala a přiznala, že vždycky snila o tom, že bude hrát za národní tým. „Že budu hrát těžké evropské zápasy,“ vyznala se. Ale že by už měla splněno, odmítá. „Částečně se to splnilo, ale já doufám, že ty největší zápasy teprve přijdou,“ dodala Simona Sklenářová.

Zazářit může už na evropském šampionátu, český tým hraje základní skupinu v izraelském Tel Avivu, kde se vedle domácích utkají ještě s Belgií a Itálií. Vítězky čtyř skupin postoupí přímo do čtvrtfinále a další dva celky budou hrát kvalifikaci. Pro poslední týmy turnaj skončí.