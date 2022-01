„Hrajeme už přes dvacet let. Začínali jsme formou klasických hospodských turnajů o ceny a poháry, samozřejmě nechybí pohoštění,“ říká majitel hospody Jiří Průcha, který šéfuje i šipkařům ze Saint Tropez s tím, že jde zároveň i o celoroční soutěž. „Body z jednotlivých turnajů se sčítají. Bývalo jich dvanáct, dva nejhorší výsledky se škrtaly,“ popisuje systém tzv. Hospodské ligy, která letos startuje o příštím víkendu. „Ale zůstali jsme v ní sami, protože covid-19 všechno narušil, chodí méně lidí,“ lituje Jiří Průcha. A proto omezil i počet turnajů, bude jich jen šest.

Jeho Saint Tropez má momentálně dva týmy a vedle Hospodské ligy hrají i soutěž organizovanou svazem Unie šipkových organizací (UŠO).

„Člověk je hravý tvor a šipky jsou k hospodě ideální. No a když už jsme s tím začali, chtěli jsme mít porovnání i s ostatními,“ vysvětluje Jiří Průcha důvody přihlášení i do oficiální soutěže, kterou už také hrají více než deset let.

Přímo v hospůdce Saint Tropez zbudoval salonek, kde jsou dva terče. Minimálně dvakrát týdně se tam trénuje a samozřejmě je to i místo domácích zápasů.

Plzeňský Gaza obdivuje Liverpool a jednou by chtěl být jako Bucha

„Když byl největší rozkvět šipek, chodilo nás i padesát. Teď je to kolem deseti, před covidem to bylo tak dvacet, pětadvacet,“ vypráví Jiří Průcha zaníceně.

On sám je sportovcem tělem i duší, vedle šipek rád zajde na bowling, hraje malý fotbálek a především je velkým fanouškem plzeňské Viktorie. Tomu odpovídá také výzdoba jeho lokálu. Všude na zdech najdete šály a jiné upomínky na výjezdy, zejména na venkovní zápasy v evropských pohárech.

Ale zpátky k šipkám, které, stejně jako všechno ostatní, ovlivňuje pandemie koronaviru. Tím, že se hraje převážně v hospodách, to platí dvojnásob. „Přibližně třetina lidí není naočkovaných, do hospod je nemůžeme pustit. Zápasy šipek se tak ruší, v lepším případě odkládají, nedohrávají se soutěže,“ lituje Jiří Průcha z klubu s prozaickým názvem, kde byly v předchozích dnech pravidelným programem i přenosy ze šipkařského mistrovství světa, které vrcholí pravidelně na přelomu roku.

„To víte, že na to koukáme pořád. Každý má svého favorita. Chceme se něco přiučit,“ usměje se Průcha na závěr povídání.