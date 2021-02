Dukla je pátá, se ztrátou tří bodů na vaši druhou příčku. Berete ten zápas jako možnost utrhnout se od pronásledovatele?

Abych řekl pravdu, tak tabulku momentálně nesleduji, protože to nemá význam kvůli nestejnému počtu odehraných zápasů. My jdeme do každého zápasu s tím, že potřebujeme vyhrát a že chceme vyhrát.

Máte nějaký cíl, kolik byste chtěli získat bodů z dvouzápasové série na Dukle a ve středu na hřišti třetího Frýdku-Místku?

Nemáme vytyčený bodový cíl, protože my jdeme zápas od zápasu. Čeká nás dlouhá série, nejedná se jen o tři venkovní zápasy v Brně, na Dukle a ve Frýdku. Asi čtyři týdny budeme hrát středa – víkend. Chceme sbírat body a nespekulovat, s kolika body budeme spokojení.

Vrátím se k zápasu v Brně. Vítězství 23:20 se určitě nerodilo lehce, protože ve 45. minutě jste prohrávali 17:18.

Věděli jsme, že Brno je nevyzpytatelný soupeř. V lednu odehrálo čtyři zápasy, ale my jsme začínali první zápas, takže průběh utkání tomu napovídal. Nicméně skoro celý zápas jsme vedli, pouze jednou jsme ztráceli jeden gól. Myslím si, že bylo vidět, a zápas probíhal podle toho, že jsme měsíc nehráli.

Co bylo klíčovým faktorem, že v poslední čtvrthodině jste nastříleli šest gólů a Brno jen dva?

Ke konci zápasu Brno možná vlivem úbytku sil začalo dělat chyby v obraně a před námi se vyskytly gólové šance. Byli jsme i trpělivější. Z toho všeho vyplynuly lehké góly a k tomu Hery (Filip Herajt) něco chytil.

V utkání jste vedli o čtyři góly, ale pak jste prohrávali. Nenapadlo vás, že ztratíte body, jak se vám to stalo v některých zápasech, v nichž jste také měli náskok?

Na to při utkání nemyslíme. Ano, ztratili jsme body v zápasech, v nichž jsme vedli o pět gólů, ale pak jsme měli vítěznou šňůru. Takže jsme nemysleli na ty zápasy, kdy jsme nevyhráli.

Dvacet inkasovaných gólů je slušné číslo, ale není 23 vstřelených branek málo?

Na vítězství to stačilo, když jsme to vzadu ubránili a Hery to pochytal. V dalším zápase to ale určitě stačit nebude, v něm musíme útočnou hru výrazně zlepšit. Nicméně i v obraně byly chyby, které musíme ještě odstranit.