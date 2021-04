Loňský ročník tradiční české jednorázovky musel být kvůli epidemii koronaviru zrušen a ten letošní byl ze stejného důvodu přeložen z konce března na 17. dubna.

„Tradičně jde o první závod v sezoně, sejde se tu kompletní domácí špička, takže jsme natěšení,“ hlásí sportovní ředitel sparťanského týmu Zdeněk Rubáš před otvíracím podnikem. Závod měří 151 kilometrů a na trase je pět vrchařských prémií.

„Předtím se startovalo na náměstí v Bíteši, ale letos bude start a cíl na velodromu v areálu Favoritu Brno. Závod tak bude končit jako při slavném podniku Paříž – Roubaix. Organizátoři se prý vrací k formátu z minulosti, ale já osobně jsem to nezažil,“ podotýká někdejší závodník Rubáš.

Sparťanský tým, který má hlavní stan v Těškově na Rokycansku, prošel před sezonou zásadní obměnou a ještě víc omládl. Ke čtyřem stálicím – Jan Ryba, Oscar Uhlig, Michal Pustula, Rostislav Krotký – se z Příbrami vrátil Michal Schuran, z Topforexu přišli Richard Habermann s Martinem Kohoutem a do sestavy zapadl i Martin Volf z akademie Romana Kreuzigera.

Lídrem stáje pro jarní ouverturu by měl být zkušený Jan Ryba. „Pár kluků mělo zdravotní trable, ale Honza Ryba vypadá dobře. V hromadných dojezdech je silný, takže věřím, že pokud by na brněnský velodrom přijela pohromadě nějaká větší skupina, byl by schopen se prosadit. I když to bude mít hodně těžké,“ tuší Rubáš.

Zatímco Sparta teprve zahájí sezonu, její nejvážnější soupeři na tuzemské scéně, jezdci nejlepší české stáje Elkov-Kasper z Hradce Králové, ale také týmy Topforexu a Tufo-Pardus, mají za sebou už několik zahraničních startů.

„Budou rozjetější, ale sezona je o minimálně měsíc posunutá a bude ještě dlouhá,“ podotýká týmový ředitel.

Na profesionální scénu vytáhl Rubáš cyklistickou Spartu už před devatenácti lety a dál drží tým mezi českou elitou. Kromě toho organizuje závody.

Český pohár na silnici sice Rokycansko letos mine, ale na podzim chystá Rubáš tradiční Tour de Brdy, a pokud povolí anticovidová opatření, chce uspořádat sérii kritérií na dráze v areálu plzeňského Rapidu.

„Původně to mělo být už v dubnu, ale vládní opatření nám to neumožnila. Teď čekáme, až budou povoleny organizované akce alespoň pro sto lidí,“ vysvětluje Rubáš.

A ještě zpátky k sobotnímu souboji mezi Brnem a Velkou Bíteší. Ve startovní listině figuruje přes 190 jmen a díky udělené výjimce je možné rozšířit celkový počet startujících na 200.

Mezi favority se řadí úřadující domácí šampion Adam Ťoupalík (Elkov Kasper) nebo stříbrný medailista z loňského mistrovství Evropy Pavel Bittner (Development Team DSM). Kromě českých závodníků se v početném pelotonu představí i zahraniční jezdci včetně vítězů minulých ročníků závodu, jako Polák Maciej Patersky (2018) nebo Rakušan Riccardo Zoidl (2012).