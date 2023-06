Vejprničtí siláci z rodiny Horníků opět posunuli hranice svých společných úspěchů. Po jarním titulu mistrů ČR na stejném šampionátu přivezly tři generace z jedné rodiny tentokrát medaile i z mistrovství světa v benčpresu v Sun City v Jihoafrické republice.

David Horník na stupních vítězů (vpravo). | Foto: International Powerlifting Federation

Jiří Horník, nejstarší z rodiny, získal v kategorii Masters 4 (nad 70 let) do 105 kilogramů stříbrnou medaili.

Cenný kov bral v osobním rekordu 192,5 kg osmnáctiletý David Horník (vnuk Jiřího st.), který v juniorech do 23 let získal bronzovou medaili ve váhové kategorii do 83 kg.

Třetí byl i otec Davida a syn Jiřího st. Jiří Horník. Ten získal rovněž bronzovou medaili v kategorii Masters 1 (nad 40 let) do 93 kg za výkon 202,5 kg.

„Úspěch vyzdvihuje fakt, že na jednom mistrovství světa získali medaili tři generace závodníků,“ uvedl Jiří Horník ml.