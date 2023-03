Sičaková přivezla evropské stříbro a limit na ME do 23 let ve Finsku

Devatenáctiletá oštěpařka Škody Plzeň Petra Sičaková zazářila v portugalské Leirii na Evropském poháru v hodech a vrzích. V kategorii do 23 let skončila druhá. Výkonem 55,23 metru navíc splnila kvalifikační kritérium pro start na mistrovství Evropy do 23 let, které letos hostí finské Espoo.

Petra Sičaková (vlevo). | Foto: Foto/zdroj: atletika.cz