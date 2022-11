Startuje i plzeňská rallyová posádka Václav Pech jn. s Petrem Uhlem z EuroOil teamu, kteří v národním mistrovství ovládli s Fordem Focus WRC třídu RN9 a stali se šampiony této nové kategorie. Do Sosnové však zkušení borci jedou hlavně obhajovat loňské vítězství.

„I když je to volný podnik, soustředíme se na co nejlepší výsledek,“ potvrdil Václav Pech jn. „Show pro diváky a atraktivní smyky děláme především ve volných trénincích, kdy si vyzkoušíme hranice možností vozů i vlastní řidičské dovednosti. Já vždy nejvíc sleduji jízdu silných buggyn, jejich dlouhé smyky a obdivuji Jardu Hoška, který v 77 letech na tom svém monstru stále „lítá“ velice rychle,“ doplnil Pech.

V Sosnové jednou do roka usedá do závodního speciálu výjimečně zcela sám, protože spolujezdec zde není třeba.

„Ale úplně bez Petra by to nešlo. Má na starosti administrativu, hlídá časy rozjížděk, stará se o naše hosty a má spoustu dalších povinností. Já bych se sám neuměl do závodu ani přihlásit,“ přiznává s úsměvem plzeňský pilot.

Předběžný seznam přihlášených na Setkání mistrů čítá okolo pěti desítek závodníků. K Pechovým největším konkurentům bude patřit mladý Dominik Stříteský se Škodou Fabia R5. Kvalitně obsazená je kategorie historických automobilů rally, kde najdeme mj. Tomáše Engeho s Fordem Escort RS 2000 či mistra Evropy Vojtěcha Štajfa se silnou Toyotou Celica GT4.