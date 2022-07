V úterý krátce po návratu ze Světového poháru v Andoře přivítal na svět prvorozenou dcerku Nelu a v sobotu se pošesté stal králem českého cross country. Navíc ve Stupně, jen kousek od rodné obce Újezd u Svatého Kříže. A na trati, kde se závoděním na horském kole začínal.

„Moc si toho vážím,“ říkal 31letý český reprezentant poté, co v cíli přemohl dojetí.

Závod horských kol se v obci na Rokycansku nedaleko od Plzně koná od roku 2008, ale o české tituly se na vylepšené technické trati v roklích mezi Stupnem a Břasy se zázemím v areálu Ultramarinka jelo poprvé. A byl to zážitek.

Cink si panování prodloužil suverénně. Po zaváhání na startu se už ve druhém okruhu propracoval do čela, rychle se vzdálil zbytku soupeřů a mohutně povzbuzovaný diváky si jel pro vítězství.

Druhý s odstupem 28 sekund skončil Jaroslav Kulhavý, další legenda světového cross country. Bronz bral Lukáš Kobes z týmu Gapp System – Kolofix.

Olympijský vítěz Kulhavý si stříbrem vyšperkoval svůj poslední profizávod v cross country v kariéře. „Jsem rád, že to vyšlo zrovna na Stupno, kde je parádní atmosféra,“ říkal zkušený harcovník.

V úvodu se sice pohyboval až kolem osmé příčky, ale během sedmi okruhů se probíjel vpřed a z průběžně pátého místa se odrazil až ke stříbru. „Začátek jsem moc nechytl, ani dynamika tam už v mém věku není, ale v závěru jsem se rozjel,“ pochvaloval si 37letý biker, který večer zasáhl i do exhibičního Beer Ridu, a to v převleku Santy Clause.

Kobes uhájil bronz jen těsně před Janem Zatloukalem, novým mistrem do 23 let. Téměř celý závod táhl tempo dvojice, bojoval nadoraz, ale v závěru neodolal finišujícímu Kulhavému. „Nejdřív jsem byl zklamaný, ale prohrát s olympijským vítězem zase není taková ostuda,“ podotkl rodák z Trhanova na Domažlicku.

Dvanáctý dojel Jan Rajchart. Kobesův týmový parťák a stejně jako Cink rodák z Újezda u Svatého Kříže.

Mezi ženami si premiérový titul vybojovala systémem start cíl Jana Czeczinkarová (Liv Elmtrade) a dala si tak krásný dárek k pondělním pětadvacetinám. Šampionka z minulých čtyř let Jitka Čábelická (Gapp System – Kolofix) skončila čtvrtá, když lepší byly Tereza Tvarůžková (Expres CZ Tufo Kolín) a Adéla Holubová. Závodnice plzeňského týmu kola-bbm.cz proťala cíl jako druhá 51 sekund za vítězkou a slavila titul v kategorii do 23 let. „Kvůli mistráku jsem vynechala minulé dva světové poháry. Místo toho jsem trénovala na horách a vyplatilo se,“ rozplývala se Holubová.

Zlato si s více jak tříminutovým náskokem vybojovala i plzeňská juniorka a mistryně Evropy v short-tracku Simona Spěšná ze švýcarského profitýmu jb Brunex Factory.

Třídenní Swietelsky Horská kola Stupno Izomat mistrovství České republiky začalo závody týmových štafet a zakončily ho souboje dětských kategorií.