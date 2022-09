To Veronice již loni učaroval crossfit (soubor posilovacích cviků pozn. aut.) a letos v dubnu si poprvé vyzkoušela i vzpírání. Hned na prvních závodech se mladičká závodnice prezentovala výkony lepšími českých rekordů. Ty však nebyly uznány, protože v té době nebyla členkou Českého svazu vzpírání. Její výkony však neunikly pozornosti svazového vedení. A Veronika si po dalších úspěšných závodech vybojovala účast na juniorském mistrovství Evropy ve Varšavě. Na šampionátu startovala mezi dívkami do 17 let v hmotnostní kategorii do 64 kg a v premiéře mezi evropskou elitou skončila jedenáctá. Navíc vytvořila české rekordy v trhu (74 kg) i ve dvojboji (160 kg).

„S výsledkem jsem spokojená, ale věřím, že jsem schopná ještě lepších výkonů. Za přípravu děkuji trenérovi Petru Stránskému, který mě vede v Sokole Plzeň 1, a za podporu také Akademii individuálních sportů Plzeňského kraje,“ uvedla Veronika Voříšková.

Shodou okolností ve stejný den se její sestra Karolína zúčastnila na lipenské přehradě mistrovství republiky ve vodáckém maratonu. Závod byl vypsaný pouze pro dospělé a juniory, proto, ač dorostenka, bojovala se soupeřkami až o dva roky staršími. Přesto v závodě na 18 km dojela Karolína druhá se ztrátou necelé půlminuty na vítězku Vodičkovou z pražské Sparty.

„Závod jsme původně braly jen jako kvalitní trénink. Po skončení ale trenér národního týmu maratonců Tomáš Ježek nabídl Karolíně účast na mistrovství světa v maratonu v Portugalsku. Nabídku jsme přijaly, i když Karolínu do té doby čeká ještě světový šampionát juniorů na krátkých tratích a také závod olympijských nadějí v Bratislavě,“ uvedla její matka a trenérka Barbora Vernerová.

Obě sestry tak opět prokázaly, že jim nechybí talent ani tréninková píle.

