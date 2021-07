Domácí klub TK Slavia Plzeň zastupovali Lukáš Janoušek a Kateřina Gygalová, která se vracela po operaci kolena, oba ale vypadli ve středečním prvním kole.

Janoušek prohrál dvakrát 2:6 s Polákem Marcelem Kamrowským a Gygalová podlehla 4:6 a 3:6 čtvrté nasazené tenistce turnaje Di Girolamiové z Belgie.

Také letos přijel do Plzně někdo se známým jménem. V minulých letech to byl bratr Rakušana Dominica Thiema Moritz nebo syn Hany Mandlíkové Mark. Loni tu hrál Švéd Leo Borg, syn tenisové legendy Björna Borga. Letos je to šestnáctiletá Francouzka Maelie Monfilsová, jejímž bratrem je Gaël Monfils (17. místo ve světovém žebříčku).

Monfilsová ve středu ale vypadla v prvním kole s Belgičankou Van Impeovou.

Včetně kvalifikace se v letošním ročníku Ex Pilsen Wilson Cupu představí celkem 122 tenisových nadějí z 25 států z celého světa.

„Jsou tady i zástupci nejen z Evropy, ale i z Peru, Korey, Kanady, Spojených států nebo z Chile,“ vyjmenoval ředitel letošního, 51. ročníku Jiří Kovářík mladší.

Všichni nasazení jsou z první stovky světového juniorského žebříčku. „To tady ještě nikdy nebylo,“ doplnil Kovářík.

Nejžhavějším českým želízkem je Dominika Šálková a mladší ze sester Fruhvirtových Brenda. „Je jí sice teprve čtrnáct, ale klidně může ten turnaj vyhrát,“ upozornil Kovářík s tím, že obě postoupily do druhého kola.

Tenisový turnaj hráčů do 18 let podpořilo město Plzeň. „Vážím si plzeňské Slavie, která vychovala nejednu tenisovou hvězdu. Proto jsme turnaj podpořili. Věřím, že budou pokračovat v tradici a dotáhnou to jednou ke stovce,“ řekl první náměstek plzeňského primátora Roman Zarzycký.