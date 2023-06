Šestice atletů Škody odjela na mistrovství Evropy družstev

Úspěchy plzeňské atletiky se propisují do nominace české reprezentace na mistrovství Evropy družstev, které se uskuteční jako součást Evropských her. Češi patří do první výkonnostní divize, která bude soutěžit od 23. do 25. června v Chorzówě.

Tereza Hrochová | Foto: Deník/Ivan Němeček