Dvacátý ročník série závodů pro všechny věkové kategorie měl skončit Velkou cenou Rakovníka, jenže organizátoři pohárového finále byli nuceni závod zrušit.

Letos už podruhé.

Nejprve v jarním termínu, kdy se celá země ocitla kvůli covidu-19 v karanténě. Tenkrát se ale ještě osudu vzepřeli a závod přeložili na 26. září. Sílící pandemie a s ní zpřísňující se vládní restrikce jim však znovu udělaly čáru přes rozpočet.

„Vzhledem k platným vládním nařízením nelze závod uspořádat,“ museli s lítostí oznámit organizátoři z CK Loko Rakovník.

Jako konečné tak platí výsledky po šestém odjetém dějství seriálu v Radnicích na Rokycansku.

„Finále v Rakovníku nakonec nebude, ale i tak můžeme být s letošním pohárem spokojeni. Už vzhledem k tomu, jak špatně to na jaře vypadalo. Nakonec se zrušily jen čtyři závody. Nejelo se v Ejpovicích, v Městě Touškově, v Domažlicích a teď na podzim ještě v Rakovníku. Mezitím se však konalo šest podniků, znovu s početnou účastí,“ řekl Jaroslav Ryba, ředitel poháru a hlavní organizátor jednoho z jeho dějství – prestižního závodu ve Stupně.

Dále se letos o pohárové body závodilo v Přešticích, v Újezdě u Svatého Kříže, v Plzni na Lopatárně, což bylo zároveň mistrovství celé série, na Čerchově a v Radnicích.

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo přes dvanáct set bikerů a bikerek v 19 věkových kategoriích, tedy průměrně víc jak dvě stovky na závod.

Nejvíce, bezmála tři sta cyklistů, zasáhlo do závodu Horská kola Stupno. V účastnické tabulce následuje Velká cena Prior v Přešticích (225) a Velká cena MS Bike Academy v Plzni (208).

Nejvíce bodů ze všech vítězů kategorií posbíral mezi žáky I (11–12 let) Denis Vašíček (Adastra, 289 bodů), nejméně pak Šárka Křikavová (kola-bbm.cz), které k ovládnutí kategorie juniorek stačilo 103 bodů.

Nejtužší boj o vítěznou trofej se odehrál mezi ženami. Martina Rybářová (CK Loko Rakovník) nakonec svou největší soupeřku Petru Baarovou (Cyklosport Pitstop Klatovy) předstihla o pouhé dva body.

Naproti tomu nejsuverénněji zvítězil mezi juniory Matěj Čáslavský. Druhého Jakuba Vlase, jinak týmového kolegu z plzeňské MS Bike Academy, porazil rozdílem 76 bodů.

„Matěj se hned v prvním roce mezi juniory vyšvihl do české špičky. V regionální sérii jasně kraloval, ale prosazoval se i v národním poháru. Zajížděl umístění od šesté do desáté příčky a měl nakročeno i do reprezentace. Příští sezonu by to mohlo být ještě lepší,“ prohlásil Čáslavského trenér a týmový šéf Milan Spěšný.

Jezdci Spěšného akademie vládli také elitní kategorii mužů. Zvítězil Vladislav Markvart před kolegou z týmu a mistrem série Liborem Morgensteinem.

Nejvíce zlatých pohárů si vybojovali závodníci CK Loko Rakovník. Slavili hned ve čtyřech kategoriích a vyhráli i soutěž týmů před Akademií cyklistických sportů.

„Letošní Pohár Plzeňského kraje MTB skončil, ale my už sestavujeme kalendář na příští sezonu. Vycházíme přitom ze známých termínů Českého poháru. A dopředu mohu říci, že další ročník uspořádáme v úzké spolupráci s Plzeňským krajským svazem cyklistiky v čele s Petrem Kubiasem,“ nastínil plány Jaroslav Ryba.

Přehled vítězů kategorií:

Kluci 6 let a ml.: Tomáš Veit (Author Team Stupno), holky 6 let a ml.: Julie Vítková (BC Město Touškov)

Kluci 7 – 8 let: Robin Vašíček (Adastra), holky 7–8 let: Františka Hornová (Akademie cyklistických sportů)

Kluci 9–10 let: Denis Jogl(CK Loko Rakovník), holky 9–10 let: Eliška Králová (Akademie cyklistických sportů)

Žáci I (11–12): Denis Vašíček (Adastra), žákyně I: Sára Vítková (BC Město Touškov)

Žáci II (13–14): Petr Zeman (BC Město Touškov), žákyně II: Lucie Bořánková (Akademie cyklistických sportů)

Kadeti: Patrik Pavlíček, kadetky: Adéla Kotlíková (oba CK Loko Rakovník)

Junioři: Matěj Čáslavský (MS Bike Academy), juniorky: Šárka Křikavová (kola-bbm.cz)

Muži U23: Michal Volf (COPR TJ Přeštice)

Muži Elite: Vladislav Markvart (MS Bike Academy), ženy Elite a U23: Martina Rybářová (CK Loko Rakovník)

Masters 40: Petr Stehlík (Future Cycling Northwave)

Masters 50: Vladimír Pritzl (COPR TJ Přeštice)