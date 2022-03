„Soupeř samozřejmě zareaguje, když se někomu daří. My také měníme taktiku, pokud se některému z hráčů soupeře extrémně daří. Brno má kvalitní tým a kvalitního trenéra, takže tomu uzpůsobilo taktiku. Moje góly vyplynuly ze hry a měl jsem i štěstí,“ vysvětloval Daniel Režnický.

Jaké máte pocity bezprostředně po utkání?

Máme radost, že jsme utkání zvládli, protože to byl extrémně důležitý zápas. Jet za stavu 0:2 do Brna by nebylo optimální. Byli jsme pod velkým tlakem, ale věřím, že teď se nám bude hrát líp.

V první půli jste vedli o šest gólů a hráli jste to, co jste chtěli.

Jo, myslím, že oproti prvnímu zápasu jsme hráli prvních pětadvacet minut to, co jsme chtěli. Vedli jsme o šest gólů, ale pak jsme vlastními chybami pustili Brno do hry a soupeř chvíli vedl.

Prohrávali jste 18:20. Co rozhodlo v závěru zápasu ve váš prospěch?

Už jsem měl v hlavě všechny možné černé scénáře, ale naštěstí jsme se zlepšili. Rozhodlo, že jsme na rozdíl od 25. do 45. minuty dokázali proměňovat šance.

Za stavu 23:23 jste vstřelil dva klíčové góly na 25:23. Vytušíte, že to bude na vás a dá se na to připravit?

Musím být připravený vždycky. Ke konci zápasu člověk cítí větší tlak než v první minutě. Ale pokud se chci někam posunout, musím tyto situace zvládat.

Troufl byste si na sedmičku?

(usměje se). Nemám je naházené, takže bych se na ni nehrnul.

Dokázal jste si představit, že první dva zápasy série budou hodně vyrovnané?

Dokázal. Protože Brno je kvalitní mančaft a play-off je zcela nová soutěž, každý se vyhecuje a hrají se bojovné zápasy. Určitě jsem nikoho nepodceňoval.

Co čekáte od zápasů v Brně?

Asi podobná utkání jako v Plzni, tedy bojovná, s nasazením a chutí. Vyhraje ten, kdo bude mít větší štěstí nebo lepší aktuální formu.

Brno doma moc neprohrává, ale vy jste tam v základní části vyhráli…

Abych řekl pravdu, tak se nedívám na to, jestli někdo doma vyhrává, nebo prohrává. Ke každému zápasu přistupuju stejně.

Tuto neděli hrajete odvetu čtvrtfinále Evropského poháru proti Alingsasu. Bude to jiná házená než s Brnem?

Ano. Švédové nejsou tak velcí, s nimi je to hodně jeden na jednoho a jejich individuální kvalita je vysoká. Brno má urostlejší házenkáře a hraje trochu jinou házenou. My musíme dobře zregenerovat a připravit, abychom odvetu s Alingsasem zvládli.

