„Musíme to vnímat tak, že nás Brno musí ještě jednou porazit. My mu to ale v žádném případě nechceme ulehčit a chceme sérii vrátit do Plzně, kde to bude zápas o všechno,“ řekl pivot a jeden z nejzkušenějších házenkářů Talentu Jakub Šindelář.

Čtvrtý čtvrtfinálový zápas se hraje v sobotu od 17 hodin opět v Brně.

Co se to s mužstvem děje?

Myslím si, že na nás už začíná působit nabitý program z posledních dvou měsíců. Další věcí je to, že Brno mělo týden přípravu na každý zápas. Hrálo jen jeden zápas, ale my jsme mezi extraligovými zápasy hráli evropský pohár s Alingsasem. To jsou příčiny toho, kde jsme a proč v sérii prohráváme 1:2.

Čtvrtý zápas se hraje v sobotu. Co se dá za dva dny udělat, abyste vyhráli?

Dobře si odpočinout, ukázat si chyby a problémy, které vznikají v naší hře, a během těch dvou tréninků zapracovat na zlepšení. Teď máme na přípravu stejný čas jako Brno, takže uvidíme, jestli to k něčemu bude.

Vedli jste 21:19, ale Brno otočilo na 21:23. Chyby v závěru zápasu a ztráta náskoku pramenily z nervozity, křeče…

S ohledem na poslední výsledky samozřejmě nejsme v úplné herní pohodě. Když se podíváme do statistik, kdy jsme začali ztrácet náskok a kdy se zápasy lámaly, tak to bylo na konci prvního a druhého poločasu. Takže si myslím, že to pramení z přicházející únavy.

Talent je už na pokraji vyřazení

Hraje nějakou roli i nadšení hráčů Brna?

Po dlouhé době jsou v play-off, takže hrajou s nadšením. Ale nemyslím si, že bychom se na to měli vymlouvat.

Čekal jste tak náročnou sérii, v níž budete prohrávat 1:2 a všechny zápasy budou o jeden gól?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím nepřemýšlel. Nastoupili jsme do play-off, které je, jak se říká, jiná soutěž. Nemůžeme se moc ohlížet, jak jsme s Brnem hráli v základní části a jak si v ní vedlo Brno nebo my. Soupeř se potkal docela s formou, ale my jsme z formy, což také hraje nějakou roli.

Prožíváte nejtěžší chvíle ve čtvrtfinále play-off za těch zhruba deset let?

V takových situacích jsme už několikrát byli. Neříkám, že ve čtvrtfinále. Myslím si, že hlavou máme na to, abychom sérii s Brnem zvládli, ale musí se sejít trochu herní formy a vyladit věci, které nám nešly.

Zvyšovali trenéři hlas, nebo uklidňují, povzbuzují?

(usměje se) Teď už není moc času něco vymýšlet. Musíme si k tomu konstruktivně něco říct, aby hra fungovala.

Zmínil jste souběžné zápasy play-off extraligy s Evropským pohárem EHF. Nestálo by za zamyšlení, aby se tuzemské play-off nehrálo současně s Evropským pohárem?

To není otázka na mě. Samozřejmě není to ideální, ale Švédové po prvním zápase také začínali play-off. V extralize má výhodu soupeř, který nehraje evropské poháry. Tím, že my se chceme měřit i s Evropou, tak poháry hrát musíme. Doufám, že nás to nebude stát předčasný konec sezony.

