Netradičně v neděli odehráli basketbalisté Lokomotivy předposlední utkání základní části v Nymburce, kde podlehli rezervě tohoto extraligového hegemona 61:83.

Západočechům se povedl vstup do utkání, kdy s favoritem díky kvalitní obraně drželi krok. K vedení to ale nevedlo, protože se jako v celé sezoně Plzeňští trápili při střelbě z dlouhé vzdálenosti. Středočeši vedli po první čtvrtině 17:14. Průběh druhé části byl velmi podobný té první. Až na samém konci prvního poločasu se podařilo domácím odskočit na rozdíl 9 bodů.

Do šaten se šlo za stavu 41:32 pro Basketbal Polabí.

Vstup do druhé půle se Západočechům nevyvedl a domácí se dostali až do osmnáctibodového vedení. Poté se ale hráči Lokomotivy probrali a stáhli do konce čtvrtiny rozdíl na 11 bodů.

Na úvod posledního dějství proměnil kapitán Lokomotivy Honomichl tříbodový pokus, kterým vrátil Západočechy zpět do zápasu.

To, co mělo vlít krev do žil Západočechům, však více nabudilo domácí, kteří několika střelami z dlouhé vzdálenosti odskočili na rozdíl až dvaceti bodů.

Zbytek zápasu Polabí v poklidu kontrolovalo a došlo si pro vítězství.

„Domácí potvrdili roli favorita a je třeba jim pogratulovat. Bohužel jsme se nevyvarovali hluchých úseků, kterými jsme vítězství soupeři usnadnili. V zápase nás opět trápila střelba z dlouhé vzdálenosti. Na tom budeme muset asi nejvíce zapracovat do bojů o udržení,“ je si vědom rezerv lodivod Lokomotivy Erik Eisman.

Lokomotivu čeká v pátek poslední utkání základní části. Odehrají ho klasicky v Městské sportovní hale, kde přivítají lídra soutěže GBA Lions Jindřichův Hradec.

„Čeká nás těžké utkání. Soupeř nám rozhodně nebude chtít dát nic zadarmo. My to už bereme jako přípravu na následné play-out, které nás čeká,“ řekl k následujícímu soupeři plzeňský trenér.

Basketbal Polabí – BK Lokomotiva Plzeň 83:61

Průběh zápasu: 17:14 41:32 56:45. Sestava a body Plzně: Honomichl 16, Maděra 10, Mach a Sůva 9, März 8, Lejsek 7, Partyngl 2, Strejček, Baselides a Doljak 0.