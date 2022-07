„Mám velkou radost, že jsem to dokázala a po čtyřech letech mám znovu zlato,“ hlásila z Anadie dojatým hlasem už dvojnásobná královna starého kontinentu.

Spěšná prolétla cílem short tracku jako první po necelých dvaceti minutách boje těsně před dvojicí Švýcarek, Leou Huberovou a Monique Halterovou.

„Je to tam!!!,“ pochlubil se na facebookovém profilu s fotem nové evropské šampionky otec a trenér Milan Spěšný, který je přímo v Anadii. „S rodinou jsme přijeli snad hodinu předtím, než šla Simča na start,“ prozradil.

A mohl sledovat, jak se dcera rve o zlato.

Do poslední zatáčky sice česká reprezentantka najížděla ještě jako druhá, ale zátočinou se prosmýkla rychleji než soupeřka a první místo už nepustila.

„Být v něčem nejlepší v Evropě, to něco znamená. Hodně si toho vážím, i když bych měla raději zlato z klasického cross country,“ připustila Spěšná v záplavě euforie.

„První tři kola se jelo rychle, vpředu nás bylo pět a já vlála na konci skupinky jako na gumě. Pak se to na chvilku zastavilo a pak už jsem se cítila dobře,“ popisovala cestu na evropský trůn.

„Kolo před koncem nastoupila jedna ze Švýcarek, já se ji chytla, ale zase nás dojely a rozhodovalo se v závěru. Ale byl to kvapík, tak rychlé jsem to nečekala,“ připustila závodnice profitýmu jb Brunex Superior Factory a členka Akademie Individuálních sportů Plzeňského kraje.

Titul z Anadie je pro Spěšnou satisfakcí za loňskou Evropu, kdy první rok mezi juniorkami patřil rovněž k okruhu favoritek. Jenže ji zastavilo zranění po děsivém pádu v osmifinále eliminátoru. „To jsem dávno pustila z hlavy. Do Anadie jsem se těšila. Je tu nejhezčí trať, co znám. Technicky náročná, ale hravá s řadou těžkých bikových prvků. Jako je třeba skok s dírou uprostřed,“ uvedla. „Navíc úspěch v short tracku mi dodá klid do cross country. Večer si dám na oslavu nějaký dortík a pak už všechno budu směřovat k sobotě,“ oznámila zlatá juniorka.

Do pátečního závodu štafet Spěšná nenastoupí. Plzeňské barvy by v české šestce měla hájit závodnice do 23 let Adéla Holubová.

