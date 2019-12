Poslední kolo podzimní části hokejbalové extraligy přineslo nečekaný výsledek.

O překvapení se postarali dobřanští Šneci, kteří v domácím prostředí přemohli po tuhém boji Pardubice 3:2.

Tým z jihu Plzeňska završil proti Východočechům pekelný závěrečný trojboj před zimní pauzou.

Dvě porážky proti čelním celkům tabulky nováčka soutěže nesrazily a od začátku duelu hrál s Pardubicemi vyrovnanou partii.

První třetina branku nepřinesla, ale po změně stran se domácí tým ujal vedení.

Dobřany nejprve famózním zákrokem podržel gólman Hrubý. O chvíli později utekl všem Jan Kov8řík, který z blízkosti prostřelil gólmana Stárka.

Do konce druhé části bylo však vyrovnáno. Hezkou akci Východočechů zakončil Pavel Kubeš střelou do odkryté klece.

Vyrovnaný stav ale netrval dlouho. Po přestávce využily Dobřany přesilovou hru a dostaly se znovu do sedla.

Bárta propálil od modré čáry vše, co mu stálo v cestě.

O chvíli později to bylo navíc o dvě branky.

Truchlý byl před brankou dostatečně důrazný a procpal míček až za záda gólmana.

S blížícím se koncem duelu se začal zvyšovat tlak Pardubic, který umocnil druhý gól Pavla Kubeše.

Domácí nicméně těsný náskok ubránili, Pardubicím nepomohla ani závěrečná power play.

„Předvedli jsme zodpovědný výkon. Už v Plzni jsme hráli dobře, ale na body to nakonec nestačilo. Kluci plnili stanovené pokyny a zaslouží pochvalu. Klíčová byla třetí branka, po níž jsme zápas už nepustili,“ těšilo trenéra Dobřan Václava Šlehofera staršího.

Snack Dobřany – HBC Pardubice 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 18. J. Kovářík (V. Šlehofer), 35. Bárta (V. Šlehofer), 36. Truchlý (Remiáš, J. Kovářík) – 28. Kubeš (Krejčí), 42. Kubeš (Bílý).

Sestava Dobřan: M. Hrubý – Truchlý, Málek, Bárta, Sloup, V. Šlehofer, O. Šlehofer – D. Kovářík, J. Kovářík, Neumaier, Čech, Toman, Remiáš, Vaníček, Kobr, Duchek, L. Hrubý.

Páté vítězství v řadě přidali na své konto hokejbalisté Plzně. Mečouni hostili ústeckou Elbu, která svěřence trenéra Josefa Kadaněho pořádně potrápila.

Severočeši se třikrát ujali vedení v utkání, Plzeňané ale vždy našli odpověď.

Tři minuty před koncem třetí části srovnával stav duelu z blízkosti Lukáš Hanuš.

Zápas doputoval do prodloužení, v němž se Mečouni poprvé dostali do vedení, které znamenalo vítězství.

Na modrou čáru dostal nabito Michal Průcha, jenž propálil brankáře Bandu.

„Chtěli jsme zvítězit. To se stalo, ale ne za tři body. Plusem je rozhodně to, že jsme zvrátili nepříznivý stav, kdy do konce poslední třetiny už nezbývalo příliš času,“ těšilo trenéra Plzně Josefa Kadaněho.

HBC Plzeň – Elba Ústí nad L, 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Kejř (Průcha), 25. D. Ulč (Hanuš, Kunzmann), 42. Hanuš (Kunz-mann, D. Ulč), 50. Průcha (Hurt) – 12. Smolík (Bím, Červinka), 19. Vaněk (Bačák), 40. Magasanik (Smolík, Bačák).

Sestava Plzně: Kráčina (Návara) – O. Benedikt, Hanuš, Pokorný, Šmucer, T. Ulč, Vágner – Hurt, Kejř, Kunzmann, Lokajíček, Majer, Pavlečka, Průcha, Roušal, D. Ulč, Valenta, Vobruba, Štípek.