„Musím říct, že takhle nějak jsem si to představoval, jak kluci zápas zvládli. I když nás Kairat svoji kvalitou zatlačil, pořád jsme byli dostatečně nebezpeční,“ pochvaloval si v nahrávce novinářům z italského Rimini kouč plzeňských futsalistů Marek Kopecký.

Favorizovaný soupeř vedl ve 22. minutě 2:0, ale vzápětí Holý snížil. Kairat znovu odskočil na rozdíl dvou branek, ale ani to Interobal nesrazilo do kolen. „Pořád jsme věřili, že když budeme hrát to svoje, můžeme uspět,“ pokračoval kouč Plzně. A jeho svěřenci se dočkali sladké odměny.

Nejprve Seidler snížil a dvě a půl minuty před koncem v nádherně sehrané power-play vyrovnával Vnuk po nástřelu Seidlera. „Kluci odvedli fantastický výkon. Bod s takovým týmem, má nesmírnou cenu, z českých týmů to zatím nikdo nedokázal,“ nešetřil chválou Marek Kopecký.

„Ale pro nás tím turnaj nekončí, jedeme dál, chceme se porvat o postup. Přesvědčili jsme se, že když do toho dáme srdce, můžeme hrát s každým,“ doplnil trenér plzeňského Interobalu,a le trochu se obával toho, jak se těžký zápas podepíše na fyzickém stavu jeho týmu, protože řada hráčů odcestovala do Itálie se zdravotními problémy.

Ale nakonec v úvodním duelu nastoupil i kapitán Rešetár, ani autor vyrovnávací branky Vnuk není stoprocentně fit. A už ve čtvrtek od 20.30 čeká plzeňské futsalisty domácí Pesaro. „Zkusíme se dát do kupy a budeme bojovat dál,“ slíbil kouč Kopecký.

A co pronesl o dalším soupeři před startem turnaje?

„Celá jedna čtyřka je tvořená Argentinci, kteří byli v roce 2016 mistry světa a letos prohráli ve finále. Opět jsou doplněni kvalitními Italy a Brazilci. Je to velmi běhavý tým, mají rádi otevřenou hru, velmi presují a jsou šikovní na balónu. Moc slabin tam taky není,“ přiblížil italské Pesaro.

Čtvrtým účastníkem skupiny je ruská Tjumeň, do další fáze postoupí tři celky.