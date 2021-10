Český mistr přežil tlak soupeře v prvním poločase, ve druhé dvacetiminutovce se výkon Plzně zlepšil a vyrovnala hru. Interobal neproměnil vyložené šance. Vnuk běžel sám na brankáře, ale přestřelil. Pak neuspěli Seidler a Rešetár. Ve 36. minutě si plzeňský trenér Marek Kopecký vzal oddechový čas a vymyslel, že Vnuk rozehraje proti noze Michala Seidlera, jenž na přední tyč propálí Gugiela - 1:0.

Ťjumeň v závěru hrála powerplay a největší štěstí měl Interobal v okamžiku, kdy promáchl Alflen před prázdnou brankou. Interobal Plzeň se ubránil a brankář Lukáš Němec (nastoupil místo zraněného Ondřeje Vahaly) při své premiéře v Lize mistrů neinkasoval. "Zápas jsem prožíval extrémně těžce, protože v Lize mistrů nejsou jednoduchá utkání. Každá střela či odraz může skončit v bráně, takže je třeba neustále se soustředit. Naštěstí kluci nějaké střely zblokovali a zachránili mě i tyčky. Při závěrečné power-play jsem nebyl nervózní, protože už jsem odchytal několik těžkých zápasů. Na Elite Round se moc těším, protože je to sen každého futsalisty. Kvůli tomu hrajeme," říkal Lukáš Němec.

Kanonýr Interobalu Plzeň Tomáš Vnuk uznal, že Západočeši postoupili ze skupiny se štěstím. "Ťjumeň nás mlela a podržel nás Něma (Lukáš Němec). Pomohlo nám, co všechno soupeř neproměnil. My jsme si postupně také vytvářeli šance a naštěstí jsme vstřelili jeden gól, který nám stačil k postupu. Trenér říkal, že když budeme hrát pět minut před koncem stále 0:0, tak pořád bude šance vyhrát. Tahle předpověď mu vyšla. Mám radost, že jsme postoupili a že si zahrajeme další zápasy se silnými soupeři. Postoupili jsme ze skupiny smrti a pokusíme se projít z další fáze do Final four," uvedl Vnuk.

Svěřenci trenéra Marka Kopeckého udělali důležitý krok k postupu středeční remízou 3:3 s dvojnásobným šampionem soutěže Kajratem Almaty. Druhý den podlehli 2:4 domácímu Pesaru.

Interobal Plzeň - Ťjumeň 1:0

Branky: 36. Seidler (Vnuk). Karty: 16. Rešetár (PLZ), 28. Vahala (PLZ), 39. Vnuk (PLZ) – 19. Milovanov (TYU)

SK Interobal Plzeň: Němec – Rešetár, Buchta, Vnuk, Holý – Rick, Seidler, Kozár, Künstner – Štrajt, Havel, Zdráhal.

MFK Ťjumeň: Gugiel (Subbotin) – Milovanov, Abramovič, Antoškin, Jemeljanov – Upalev, Taffy, Gerejchanov, Sokolov, Lazarević, Muždakov, Alflen, Nevedrov.