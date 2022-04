Navzdory častému zápasovému střetávání Plzně se Zubřím Štochl nevylučuje, že se obě mužstva v průběhu série mohou překvapit. „Ale v prvním zápase my a ani Zubří asi žádné velké překvapení nevymyslíme,“ dodal trenér Talentu.

Zubří přejelo ve čtvrtfinále finalistu Českého poháru Nové Veselí 3:0 na zápasy. Plzeňský Talent se lopotil s Brnem na pět utkání a sérii otočil z 1:2 na 3:2. „Na konci série jsme začali předvádět to, co jsme hráli před Vánoci. Na to chceme v semifinále navázat,“ řekl Štochl.

Plzeňští házenkáři mají ze soupeře respekt jako z každého soupeře. „Výkony Zubří nejsou náhoda. Myslím si, že se na něj dokážeme připravit.“

Klíčovými postavami Zubří jsou reprezentační brankář Šimon Mizera, druhý nejlepší střelec extraligy a reprezentant Lukáš Mořkovský, další člen národního týmu Matěj Havran a bývalý reprezentant Miroslav Jurka.

„Lukáš Mořkovský je ve výborné formě, je to komplexní hráč a špatně se brání. Přijde mi, že si neláme hlavu s tím, že je to play-off a semifinále, a stále hraje svoji hru. I v tom je jeho síla. Máme připravenou variantu, jak si s ním poradit, a věřím, že nám bude vycházet,“ uvedl lodivod Západočechů.

Na rozdíl od čtvrtfinále se semifinále hraje střídavě doma-venku, nikoli dvakrát za sebou doma a venku. „Systém doma-venku se mi líbí o trochu více. Pakliže se nám podaří zvládnout první zápas doma, bude Zubří pod velkým tlakem uspět ve středu na své palubovce. Pokud by to nezvládli, měli bychom mečbol. Všechno se bude odvíjet od prvního zápasu, pokud ho zvládneme, bude to pro nás výhoda,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Štochl.

