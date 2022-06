Zatím je to jednoznačné. Už 21. ročníku kritérijní Giant ligy kraluje po šesti závodech obhájce prvenství Martin Boubal z týmu Hello CTW. Průběžně druhý Pavel Kelemen (AC Sparta) i třetí Jonáš Vojtěch (Lawi Stars – Giant) ztrácejí na lídra shodně 51 bodů. Sedmý díl série nabídne příležitost, jak se k vedoucímu jezdci přiblížit.

V Grand Prix Auto Matulka, která startuje v Plzni v areálu SK Rapid v úterý v 17.30 hod., se totiž cyklisté utkají o dvojnásobný počet bodů než obvykle. Vítěz si místo třiceti bodů připíše hned šedesát. Jenže udržet Boubala mimo čelní pozice se zatím nedaří. Zkušený borec skončil v lize naposledy druhý, když předtím ale také dva závody vyhrál, a nejhůř, hned na úvod, byl desátý.

Další z Velkých cen se na unikátní plzeňské dráze koná jen dva dny po mistrovství republiky. Je jasné, že stáj Hello CTW udělá maximum pro úspěch Martina Boubala. Do boje o prvenství se zapojí také jezdci Sparty či Dukly Praha plus další týmy se svými lídry. Dres nejaktivnějšího jezdce června oblékne junior Jaromír Kohout (RKCA), který minule zaskočil všechny favority a urval pro sebe puntíky. Vedle kategorie muži Elite je kritérium vypsáno pro ženy, juniory a Masters, V každém z kol bodují první dva jezdci na pásce. Závody pro žactvo a kadetky pod taktovkou Roman Kreuziger Cycling Academy začínají v 16.15 hod.

