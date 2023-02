Plzeň – Na začátku je cykloturistická mapa a na ní vyznačeno patnáct různě bodovaných kontrol. Pak vyrazíte do terénu, v limitu čtyř hodin se snažíte najít co nejvíce z nich a sbírat tím soutěžní body. To je Radoušovo bloudění, orientační závod na horských kolech a koloběžkách, jehož sedmý ročník se konal v okolí Losiné u Plzně.

Do zimního dobrodružství se za slunečného počasí pustilo na čtyřicet závodníků a závodnic. Startovalo se již tradičně z areálu TJ Sokol Losiná, kde byl i cíl.

Radoušovo bloudění 2023.Zdroj: M. Vítová

Zakladatel a hlavní organizátor „bloudění“ Martin Vít z Radyně Bike teamu, jinak úspěšný účastník extrémních podniků na horských kolech, rozmístil letos kontroly západním směrem od obce Losiná.

Atraktivními body byly tři rozhledny: Křížový vrch u Stoda, Chalupská Štěpánka a vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu u Dobřan.

„Mimo to byly kontroly umístěné i u méně známých míst, jako například kamenný kruh na vrchu Hujáb nebo u obce Vstiš. Lehce adrenalinovým zážitkem byl přechod lanové ´houpací´ lávky v ohybu řeky Radbuzy u Dobřan,“ uvedl Martin Vít.

Sedminásobný účastník a známý organizátor seriálu závodů v MTB biatlonu Marcel Beran z Chrástu zhodnotil akci takto: „Šest ročníků se Martin Vít vešel s mapou na jeden list, letos už ne. Z dvou mapových listů se mi podařilo dát v limitu 13 kontrol z 15, najet 57,5 km a být celkové jedenáctý.“

Radoušovo bloudění 2023 ovládli členové pořádajícího Radyně Bike teamu, Kamil Koprnický a Václav Auterský. Všech 15 kontrol stihli objet v čase 3:19:59 hodiny a získali tak plný počet 240 bodů. Jejich trasa měřila 72 km.

Radoušovo bloudění 2023.Zdroj: M. Vítová

Hned za nimi dojel vítěz čtyř předchozích ročníků Martin Štěňha z Prahy. Mezi ženami zvítězila Jitka Akrmanová.

„S Václavem Auterským jsme jeli společně a měli jsme to možná lehčí v tom, že v dané lokalitě pravidelně trénuji a znám tu každou cestu. Takže nebyl problém určit postup pro sbírání kontrol,“ připustil Kamil Koprnický, vítěz nad 40 let.

Radoušovo bloudění 2023.Zdroj: M. Vítová

A nežehral ani na rozměklý terén po oblevě. „Někde to bylo rozbahněné, ale čekal jsem to horší,“ uvedl plzeňský vytrvalec, který horské kolo střídá s běžkami. V závěru února ho třeba čeká BoBoloppet, závod na 90 km v Jizerských horách.

Martin Vít už zase oznámil, že osmý ročník Radoušova bloudění se v Losiné uskuteční v únoru 2024.

Radoušovo bloudění 2023

Výsledky: muži do 40 let: 1. Auterský (Radyně Bike team) 240 b. (3:19:59 hod.), 2. Valeš (OK Lokomotiva Plzeň) 170 (3:48:50),3. Zdvořák (Rožmitál pod Třemšínem) 57 (4:41:30), nad 40 let: 1. Koprnický (Radyně Bike team) 240 b. (3:19:59), 2. Štěňha (Sporticus Praha) 240 (3:32:05), 3. Čížek (Georgeos) 240 (3:38:22). Ženy: 1. Akrmanová (Sporticus Praha) 175 b. (4:15:00), 2. Kubínová (TJ Slovan K. Vary) 158 (4:04:00), 3. Pavlisová (Rugby Plzeň) 150 (3:14:00). Děti:1-3. místo: Josef, Jakub a Jan Hlaváčovi (Kola-BBM.cz) 117 b. (4:01:45).

Koloběžky: 1. Burian (TJ Sokol Maxičky) 140 b. (3:51:32), 2. Oros 130 (3:52:40), 3. Bouda (ZCA Tachov) 119 (4:07:40).