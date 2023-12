VIDEO: Premiéra z říše snů. Barbora Votíková pomohla k výhře čistým kontem

Zatímco na straně Západočechů panovala po utkání spokojenost, v domácím táboře převládaly odlišné pocity. „Po úspěšném listopadu bohužel spousta lidí přestala chodit na tréninky a je to vidět," hlesl zklamaně kouč Jan Hrdlička. Jeho tým se nachází ve středu tabulky, plzeňští florbalisté jsou druzí s pouhou dvoubodovou ztrátou na vedoucí Panthers Praha. A to vlastně není nic, co by se po novém roce v dalších zápasech probíhající sezony nedalo dohnat.

Florbal TJ Kobylisy - FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 4:9

Třetiny: 1:5, 2:2, 1:2. Branky a nahrávky: 5. Kočí (Mühlbach), 22. Hejda (Pozler), 34. Komorný (Mühlbach), 55. Rychetský (Pozler) - 3. Fuchs (Štědrý), 7. Čížek (Rapp), 7. Med (Štědrý), 10. Med (Kondrady), 12. Huleš (Med), 35. Huleš (Štědrý), 40. Biněda (Sloup), 45. Šimeček (Blažek), 53. Šimeček (Jeníček). Rozhodčí: Chuděj, Trejbal. Vyloučení: 5:7. Využití přesilových her: 1:2. Střely: 24:33. Diváci: 31. Hala: SH TJ Kobylisy. Sestava FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Dolák, Trhlík - Šimeček, Blažek, Med, Štědrý, Sloup, Fuchs, Švácha, Konrady, Rapp, Biněda, Jeníček, Dubský, Čížek, Huleš. Trenér: Jakub Šimek.

Legenda se loučí. Rešetára čeká v Plzni poslední zápas v dresu národního týmu