K odvaze vás nabádal trenér, nebo vyšla z vás?

Myslím si, že vzít to někdy na sebe vyšlo i ze mě. Ale i trenér říká, ať se toho nebojím, že ty situace jsou tam pro mě tvořené. Hlavně jeden na jednoho. Šance ale pro mě musí někdo vytvořit, takže vždy zdůrazňuji ten týmový výkon. Utkání jsme výborně zvládli jako tým, byli jsme koncentrovaní a nažhavení od začátku. Samozřejmě jsem rád, že jsem vstřelil góly a pomohl týmu.

Takže jste si nepřipouštěl tíhu zodpovědnosti a unesl jste důležitost zápasu.

Nepřipouštěl. Důležitost zápasu byla velká, a čím více by si to člověk bral a připouštěl, tím víc by ho to sráželo dolů. Jsem rád, že jsem se toho tlaku zbavil hned na začátku prvním gólem, který se mi povedlo dát po minutě na hřišti. Dost mi to pomohlo k tomu výkonu, jaký se mi povedlo předvést.

Jak vám bylo, když Zubří v průběhu druhé půle snížilo na rozdíl dvou gólů?

Hra nebyla úplně špatná, ale chtělo to zachovat klidnou hlavu v zakončení. Neproměnili jsme tři jasné šance, což nás trochu stáhlo dolů. Říkal jsem si, že stačí proměnit šance a bude to v pohodě. Což se naštěstí potom dařilo a zaslouženě jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Skvělý výkon předvedl Filip Herajt.

Talent vyhrál v Zubří a vynutil si rozhodující zápas v Plzni

Trenér Zubří Peter Dávid řekl, že nechápe, že Herajt chytá tolik zápasů tak skvěle. Jak byste mu to vysvětlil?

Já to chápu, protože Hery je skvělý gólman. Chytil, co měl, a k tomu přidal mnoho zákroků navíc, které nám ohromně pomohly. Bez Heryho bychom nevyhráli takovým rozdílem a měli bychom to mnohem těžší.

V Zubří jste udělali první krok, ale v neděli vás čeká druhý a důležitější.

Musíme k zápasu přistoupit stejně jako v Zubří, tedy s absolutní koncentrací, proměňovat šance, a když budeme držet pospolu, tak utkání zvládneme. Myslím si, že jsme zkušenější tým. Za poslední dva roky jsme zažili několik pátých zápasů. Doufám, že přijde hodně fanoušků, kteří nás poženou za postupem do finále.

Trenér Petr Štochl řekl, že jste mírným favoritem…

V posledním zápase je to vždy 50 na 50. Samozřejmě to tak může vypadat, když jsme obhájci titulu a hrajeme doma, ale v posledním zápase se může stát cokoliv. Je to otevřené a já bych nikoho nepokládal za favorita. Ať se s tím každý popere tak, jak chce. Věřím, že my se s tím zvládneme poprat.

