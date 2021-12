Přestože nasázela Maďarkám ve druhém zápase českých házenkářek na mistrovství světa ve Španělsku rovných deset branek, nemohla po těsné porážce 29:32 oplývat Markéta Jeřábková spokojeností. „Ono se to může zdát jako povedený výkon, ale prohrály jsme a máme nula bodů, takže nebyl dostačující,“ soukala ze sebe 25letá rodačka z Plzně v rozhovoru pro svazový web.

V maďarském Érdu začínala před třemi lety svoji zahraniční misi, po roce stráveném v německém Thüringenu hájí od léta barvy norského Kristiansandu, s nímž okusila i Ligu mistrů. Teď válí Markéta Jeřábková v barvách národního týmu na mistrovství světa ve Španělsku. Po dvou porážkách půjde dnes Češkám ve federálním derby proti Slovensku o postup do další fáze šampionátu.

Hraje se ve španělské Llírii od 18 hodin, českým házenkářkám stačí remíza.

Byl klíčový úvod druhé půle, kdy vám Maďarky během pár minut odskočily na rozdíl šesti gólů?

Přesně o tom to je. Pokud nejsme v obraně soustředěné na sto procent a propadnou nám tam laciné góly, už to potom těžko doháníme. V tenhle moment jsme to měli utnout, ať už proměněním v útoku nebo víc podržet balon, těžko říct. Koukneme na video a uděláme si z toho svůj závěr.

Co ještě podle vás rozhodlo o vítězství Maďarek?Jednoznačně naše defenziva, dostávaly jsme dost zbytečné góly. Věděly jsme, co Maďarky hrajou. Byly jsme připravené na určité typy hráček, ale měly jsme i méně štěstí a v některých momentech byly soupeřky lepší.

Takže hlavní chyba byla v defenzivě?

Ani v útoku jsme neproměnily, co jsme měly. Ale nemyslím si, že by to bylo až tak špatné jako v prvním zápase s Německem.

Souhlasíte tedy s trenérem Janem Bašným, že za výkon se nemusíte stydět, že bylo patrné zlepšení oproti úvodnímu zápasu s Německem?

Souhlasím. Ze zápasu s Maďarkami si musíme vzít ty pozitivní věci, abychom třetí utkání dovedly k zisku bodů.

Už jste přemýšlela, jak nejlépe vyzrát na Slovensko?

Ony mají mančaft podobně složený jako my. Zhruba polovina holek hraje v česko-slovenské interlize a pak tam mají hráčky ze zahraničních klubů, na kterých i jejich reprezentace stojí.

Je to pro vás zatím nejčitelnější soupeř na šampionátu?Když to porovnám s Maďarskem a Německem, tak slovenský mančaft asi nejlépe známe. Bude to zápas o všechno a my do něho musíme dát veškerou energii.