„Jen chvilku jsem váhal. Je to přece jen nějaký stres a příprava materiálu navíc. Na druhou stranu si myslím, že mi to dodá spousty motivace. Moc se na to těším,“ usmál se Zdeněk Štybar v telefonátuz Belgie. Chvilku předtím se vrátil z tréninku v terénu.

„Technicky na tom nejsem tak dobře,“ říkal 35letý cyklista ze Stříbra. Dnes se ještě vydá na otočku do Oostende, aby si zatrénoval přímo na trati šampionátu, v sobotu se tam pak vrátí před mistrovským závodem, který se jede v neděli od 15.10 hodin.

Ptát se vás, jestli při rozhodování hrálo roli, že se jede v Belgii, je asi zbytečné, co?

To bylo klíčové, protože nikam jinam, třeba do Itálie, bych nejel. Cestování teď není ideální. Tady se jede kousek od místa, kde přebýváme. Nic náročného.

Co v tuhle chvíli o trati víte?

Jelo se tam mistrovství Belgie v roce 2017. A než jsem se definitivně rozhodl, podíval jsem se na ten závod, jestli to je vůbec trať pro mě.

Asi je, když jste se rozhodl pro start. Co vás tedy čeká?

Není to technicky extrémně náročná trať. Jedna část se jede na pláži, je tam obrovský most se stoupáním 21 procent, přes který pojedeme dvakrát za okruh. V rychlosti 55-60 km najedete do písečné části a potom se přes louku vracíte zpátky. Takže je to zčásti hodně rychlá trať, ale taky dost silová.

Dá se mluvit o ambicích, nebo to berete vyloženě jako součást tréninku?

Když už budu na startu, chci jet od začátku na krev, vyždímat se. Mistrovství světa je vždy zvláštní, jímá mě až pocit štěstí. Žádný jiný závod se tomu nevyrovná.

Vy jste navíc trojnásobný mistr světa v cyklokrosu (2010, 2011, 2014). Vyvolalo to ve vás vzpomínky?

Rozhodně, celý tenhle týden mi připomíná chvíle, které jsem vždycky prožíval před mistrovstvím světa. Moc se těším a doufám, že se všechno povede.

Která z těch vzpomínek je nejzářivější?

Na mistrovství světa v Táboře, kde jsem získal první titul mezi dospělými.

A pro poslední v roce 2014 už jste si odskočil ze silnice bez speciální přípravy. Je možné to teď zopakovat?

Myslím, že šance je téměř nulová, protože Van Aert i Van der Poel mají výbornou formu, trať jim bude sedět. Já budu navíc startovat z poslední lajny. Takže než se probojuju někam dopředu, ti dva už budou pryč.

Umíte si představit, že by byl šampionem někdo jiný než jeden z této dvojice?

Ne.

Favorizujete některého z nich víc?

Myslím, že na téhle trati je to padesát na padesát.

Stále platí, že s Van der Poelem často trénujete?

Řekl bych, že když jsem v Belgii, jsme v každodenním kontaktu.

Může to být trend, že se budou dobří silničáři prosazovat i v terénu?

Myslím, že to možná nastane, ale až za pár let. Teď není silničář, který by mohl vletět do terénu a závodit vyrovnaně. Ale mladí kluci, co jsou teď v juniorském věku, jsou šikovní. Navíc vidí, že se to dá kombinovat, takže to může přijít.

Už máte jasno i o vašem programu po šampionátu?

Budu se chtít dostat co nejrychleji na Mallorku, ale problém je, že je málo letenek. Příští týden to snad vyjde, abych se dál mohl připravovat na silniční sezony.

A kdy začnou závody?

To vůbec netuším. Všechno, co jsem měl jet, se buď přesunulo nebo zrušili. Čekám, až mi tým prozradí plány, ale stejně to asi nebude nic moc konkrétního.