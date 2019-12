Finanční cena je určena vítězi závodu cyklistů a běžců na kopec Žďár, který na čtyřkilometrové trase zároveň překoná traťový rekord.

Rekordní čas 13:33 minuty zatím drží domácí biker Jan Rajchart z Újezdu u Svatého Kříže.

„Zlepšit ten čas je možné, podmínky tomu nahrávají. Má lehce přimrznout, takže trať bude tvrdá, ale z voleje se to nedá,“ varuje stávající rekordman Rajchart, který naposledy na Ždár vyjel jako druhý a na závod se chystá i nyní.

Na překonání vlastního rekordu však nemyslí, protože hned v úvodu ledna čeká 23letého jezdce republikový šampionát v cyklokrosu.

„Pojedu z plného tréninku a uvidím, jak se závod na Žďár vyvine. Martin Stošek je silný. Ne nadarmo je šampionem v maratonu, na republice v cross country byl druhý za Ondrou Cinkem a sílu v kopcích ukazoval i nyní na Mallorce, kde jsme se potkali na soustředění,“ podotýká Rajchart.

K útoku na rekord je podle něj stěžejní zdolání závěrečného stoupání do cíle pod vrchem Žďáru.

„I předtím je třeba jet rychle, ale přitom vám musí zbýt dost sil, abyste v závěru vyšlápli i ty nejprudší pasáže. Nebo chuť hodit kolo na rameno a běžet až do cíle,“ radí vítěz z 1. ledna 2017.

Už 22. ročník novoročního závodu startuje ve 13.00 hodin v Rokycanech od prodejny Eko komíny v Pivovarské ulici, kde je i prezentace účastníků.

Vedle Rajcharta se Stoškem se v pelotonu objeví i vítěz minulých dvou ročníků František Honsa, který v sezoně získal v dresu spolupořádající Sparty mj. bronz na mistrovství ČR na silnici do 23 let. Mezi běžci by měl prvenství obhajovat Jan Šneberger z Falcon Rokycany. Trasa závodu vede po červené turistické značce.