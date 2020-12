Po většinu dne měl totiž na známém autodromu u České Lípy nejrychlejší časy jeho největší konkurent Petr Semerád (Škoda Fabia R5), vítěz letošního seriálu mistrovství ČR ve sprintrallye.

„Musím říct, že nás to všechny v týmu hodně těší, protože Petr Semerád to v Sosnové umí, je na zdejší trať specialista a zase to potvrzoval. Málokdy se stane, že by ho tady někdo porazil,“ vyzdvihl Václav Pech kvality svého největšího soupeře.

Ve finále však Petra Semeráda pokořil. „Zvolili jsme dobře pneumatiky, to bylo klíčové v té rozhodující jízdě,“ pochvaloval si Pech.

Přestože se jelo v nezvykle pozdním termínu, byla podle něho tentokrát jednodušší volba pneumatik.

„Po dlouhé době bylo v Sosnové sucho, trať držela. I proto se jezdilo rychle. Ještě nikdy jsem tady nejel takhle rychlý závod jako letos,“ popisoval 44letý plzeňský jezdec, který šel do závodu jako čerstvý český šampion.

I proto nechtěl prohrát a v cíli mohl být spokojený. „Jsme hrozně rádi, že se nám povedlo úspěšnou sezonu završit. Je to taková pomyslná třešnička na dortu,“ usmíval se v telefonickém rozhovoru cestou ze Sosnové.

Právě tam se v červnu poprvé po dlouhé době posadil znovu za volant vozu Ford Focus WRC na závodní dráze.

A v soutěži Mogul Test rallye obsadil pátou příčku. teď si na stejném místě dojel pro vítězství na 19. ročníku prestižního Setkání mistrů.

I když nebyly na startu hvězdy světového formátu, i tak se sešla v Sosnové velmi kvalitní konkurence

„Startovní pole bylo hodně vyrovnané, rozhodovaly desetinky vteřiny. Moc hezká akce na závěr sezony,“ pochvaloval si Pech. A ta sezona pro něho byla parádní, i když se odjely jen tři podniky.

Hned ten první vyhrál Pech v jámě lvové na Bohemia rallye, která je domácí tratí továrního týmu Škoda Motorsport. A když stejný úspěch zopakoval na přeložené Valašské rallye, stačilo mu druhé místo v Pačejově, aby se na konci sezony radoval z českého titulu.

A po šesti letech sesadil z mistrovského trůnu Jana Kopeckého.

Teď si hodlá od rallye aspoň přes vánoční svátky odpočinout a pak se zase naplno vrhne do práce. Nejen v rodinné firmě, ale i do přípravy na novou sezonu.

„Máme tři měsíce na to, abychom připravili auto, zázemí i všechno kolem,“ pokračoval Pech s tím, že se spolujezdcem Petrem Uhlem i oni zapracují na kondici.

„Jsem optimista. věřím, že se brzy vrátíme do standardních kolejí,“ dodal, že doufá, že se příští rok odjede vše.

A on bude po letech obhajovat mistrovský titul.