Na způsob, jak jim zajistit pohyb a udržet je v tréninkové kondici, přišel DHC Plzeň. Pro své hráčky vymysleli trenéři takzvané samoobslužné tréninky, na kterých děvčata plní cviky sama a bez dozoru trenéra.

„Samoobslužné tréninky se staly již tradiční náplní každého víkendu. Klub je bude pro své hráčky připravovat pravidelně, dokud se nebudou moci na hřišti sejít větší skupinky,“ uvedla místopředsedkyně klubu a trenérka Jaroslava Šmrhová.

Většina tréninků byla připravena v okolí Boleveckých rybníků, jednou děvčata trénovala i v Třemošné a absolvovala výšlap na Chlum. Poslední únorovou neděli děti trávily v okolí parku Zemník a lesíku pod vrcholem Sytná na okraji Košutky. „Na první březnový víkend jsme kvůli zákazu cestování mezi okresy připravili dvě varianty – pro plzeňské a mimoplzeňské děti. V Plzni šly na kopec Doubí za arboretem Sofronka a plnily jedenáct úkolů. Mimoplzeňské děti absolvovaly čtyřkilometrový výšlap s alespoň půlkilometrovým během ve svém okolí,“ popsala Šmrhová.

Trénink zahrnuje procházkovou, několik kilometrů dlouhou trasu v přírodě. Trenéři na vybranou okružní trasu umístí řadu úkolů, které hráčky plní,“ vysvětlila.

Zpočátku si mladé házenkářky mohly k tréninku vzít spoluhráčku, sourozence, rodiče, kamaráda či kamarádku. Od března mohou jen s rodinou, a to kvůli vládním opatřením. „Společně vyrazí na dráhu, na které plní připravené úkoly. Ty jsou rozmanité, a především menší hráčky si na nich zopakují všechny dovednosti a pohybové návyky, které by jinak trénovaly se svými trenéry. Důležitou roli na každém tréninku hrají úkoly zaměřené na pohyb, děti si na většině tréninků pořádně zaběhají, protáhnou se a místy musejí využít i mrštnosti a akrobacie. Pokud se na trati nachází prolézačky či posilovací stroje, téměř s jistotou budou do tréninku zapojeny také,“ přiblížila Jaroslava Šmrhová.

Nejpopulárnější jsou hody šiškami, kamínky, tenisáky či házenkářskými míči na obrázky na stromě, případně střílení na branku. „Mezi úkoly se najdou i hry, ať už ty klasické, jako je hra na babu, koulovačka, tak i velmi originální psí spřežení, surfování na bobech nebo akrobatické překonávání překážek. Podle toho, co trasa, a také počasí zrovna nabízí,“ vyjmenovala trenérka.

Na okruh postupně a nezávisle na sobě dorazí desítky dvojic. Na jednom tréninku bylo i přes stovku dětí. Hráčky po absolvování trasy pošlou svým trenérům fotografie nebo videa, na kterých dokážou, že se tréninku zúčastnily,“ řekla Jaroslava Šmrhová.