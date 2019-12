„Každá taková zkušenost je plusový bod v kariéře,“ říkal po porážce v Holstebro.

Není to ale až příliš kruté?

Vlastně asi ani ne, my hráli svůj průměr a oni to, co potřebovali. Po nezvládnuté přesilovce 6 na 4, kterou jsme v úvodu prohráli 0:2. Tam se to lámalo, pak už byl zápas v jejich režii.

Lze kvalitu Holstebra srovnat s minulými soupeři Talentu z Dánska?

Já bych všechny ty celky hodnotil tak nějak podobně.

O postupujícím rozhodla nejspíš už v porážka 25:30 v Plzni nebo se pletu?

Ano. Ale i tak jsme chtěli v Dánsku uhrát důstojný výsledek. Třeba něco podobného jako doma, ne-li něco lepšího. Ale jak napovídá konečný výsledek, moc se nám to nepovedlo.

Přesto je to zvlášť pro vás mladší cenná zkušenost…

Na tom se shodneme. Nezasvěcení si možná řeknou, že to byl neznámý soupeř, ale opak je pravdou. Je to tým, který se pohybuje v minimálně širší evropské špičce. Každá taková zkušenost je plusový bod v naší kariéře.

Co chybí Plzni k tomu, aby se s takovými týmy mohla ještě lépe měřit?

Vyšší rozpočet klubu, i když je to divné přirovnání. Jinak si myslím, že zaostáváme komplexně úplně ve všem – rychlost, síla, technika, herní dovednosti…

Byla to vaše třetí porážka během týdne. Nemůže se negativně promítnout na sebevědomí?

Naopak si myslím, že pro nás budou motivací vrátit se zase na vítěznou vlnu.

Teď hrajete dvakrát po sobě se Zubřím, ve středu pohár v sobotu extraligu. Co na to říkáte?

Ideální by bylo dvakrát je porazit a bude klid. (úsměv)