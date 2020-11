„Nebylo to nic příjemného,“ utrousil v rozhovoru před zítřejším zápasem v Hranicích, který je na programu už od 10 hodin.

Teď už je 24letý křídelník zpátky ve hře, v sobotu v Jičíně (34:27) odehrál část zápasu a bude připravený nastoupit i zítra v Hranicích. Stejného soupeře na úvod sezony svěřenci trenérů Petra Štochla a Jiřího Hynka porazili doma 26:23.

Jak byste charakterizoval Hranice jako soupeře?

Nesmírně těžký, zvlášť u nich doma jsou hodně nepříjemní. Jejich plechová hala připomíná spíš zimní stadion, jenže bez ledu. (úsměv) Ale vážně, letos mají silný tým. Po vynucené pauze mají navíc slušnou bilanci, zápas s Hranicemi se nesmí nikdy podcenit.

Navíc se hraje v nezvyklém dopoledním čase, už od 10 hodin. Nakolik je to nepříjemné?

Někomu to může vadit, ale my jsme na dopolední začátky zvyklí z domácích zápasů. Daleko nepříjemnější je zima, která v hranické hale bývá. Ne vždycky se ji podaří dostatečně vytopit, ale i s tím se musíme poprat.

Vy jste před restartem soutěže prodělal covid-19, teď už jste úplně fit?

Nebylo to nic příjemného… Ale den ode dne se cítím lépe. Já už jsem byl na soupisce v prvním zápase s Maloměřicemi doma, ale to jsem jen fandil na střídačce. V Jičíně už jsem nějakou část odehrál, ale stoprocentní to ještě není.

V minulém týdnu jste se ocitl v širší nominaci reprezentace pro mistrovství světa v Egyptě. Měl jste z toho radost?

Těžko se mi na to odpovídá. Nominace mě samozřejmě potěšila. Ale jsem na sebe naštvaný, že jsem se za dva roky nedokázal posunout dál než do širší nominace. Myslím to samozřejmě směrem k sobě, k mým výkonům.

Potěšilo vás tedy aspoň, že jsou v ní i další hráči Talentu – Jan Chmelík a brankáři Karel Šmíd s Filipem Herajtem?

Tak to jsem samozřejmě moc rád, že je nás tam víc Plzeňáků. Je to odraz toho, že Talent patří delší dobu ke špičce české extraligy, i když letos tomu výsledky zejména v úvodu sezony moc neodpovídaly. Doufám, že se v budoucnu aspoň někdo z nás v kádru uchytí trvaleji a bude patřit do užšího jádra nároďáku.