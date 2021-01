Reprezentační trenéři, svazoví funkcionáři či hráči říkají, že neexistovala jiná možnost. Méně zasvěcení a širší veřejnost si myslí, že národní tým měl odletět i s nezkušenými házenkáři.

„Pořád si na to utvářím názor, jsem někde mezi těmito dvěma pohledy. Říkám si, že bych dělal všechno pro to, aby se do Egypta letělo. Ale zdůrazňuji, že to je z pohledu člověka, který rozumí házené a věnuje se jí, než hráče, který byl blízko nominace,“ tvrdí házenkář Talent týmu Plzeňského kraje Ondřej Šafránek.

Mrzí vás, že jste přišel o mistrovství světa? Měl jste být dodatečně nominovaný…

Doufám, že se rozhodnutí ohledně neúčasti v Egyptě do detailu vysvětlí, aby si každý mohl udělat obrázek. Úplně všechny detaily neznám, ale podle mého názoru je jistá jedna věc.

Povídejte…

Po bitvě je každý generál, ale já jsem upřímný člověk a úplně si nemyslím, že se dělalo maximum, aby se hráči nenakazili. Od začátku srazu měl být jinak nastavený režim, a ne až když propukly první nákazy koronavirem. Doufám, že to se vysvětlí, a čekám na to odpověď, protože si myslím, že se maximum dělalo, až když bylo pozdě.

To, že chyběl krizový plán, si myslí i bývalý reprezentační trenér Vladimír Haber. Ten řekl, že do Egypta se mělo odletět i s náhradním týmem a že ti hráči se mohou cítit svým způsobem méněcenní a že se jim nevěří. Souhlasíte?

Třeba pohled Martina Galii v jeho prohlášení na svazových stránkách je takový, že kluci ze širšího kádru doplňují hlavní výběr, ale najednou by nastala situace, že by hra stála na klucích ze širšího kádru, což by pro ty hráče bylo těžké. Poté, co se ještě zranili mladý Patzel a Solák, vykrystalizoval názor, že se do Egypta nepoletí. Otázek bude strašně moc a budou to jen konspirační teorie. Teď už je to stejně za námi a reprezentace se teď musí soustředit na budoucnost, aby ty teorie byly přebity dobrými výkony.

Sledujete mistrovství světa alespoň v televizi?

Ano, najdu si čas. V pondělí jsem koukal na Nory a jejich hra se mi hodně líbila. Dobří budou i Francouzi a Španělé, ale mými favority na vítězství jsou Norové.

Uvítal jste, že extraligové zápasy 20. a 23. ledna s Novým Veselím a Karvinou byly kvůli předpokládané účasti na MS odložené?

Asi je to lepší, ale myslím si, že bychom zvládli hrát i v tyto termíny.

Bude vám vyhovovat nabitý program dvou zápasů týdně?

Zažil jsem to na začátcích minulých sezon, kdy jsme hráli evropské poháry. Dva zápasy v týdnu se mi líbily.

Bude cílem sesadit Karvinou z prvního místa tabulky?

Ano. V posledních letech se nám dařilo začínat play-off z prvního místa a letos to chceme zopakovat.