V extrémně náročných podmínkách bojoval, co mu síly stačily, ale jeho výkon nakonec znamenal až 43. místo. Na vítězného fenoména Emila Perssona ze Švédska ztratil v cíli člen Sport Clubu Plzeň něco málo přes dvě a půl minuty.

Jan Šrail v otvíráku sezony v Bad Gasteinu nezklamal. Vyhrál fenomenální Persson

„Za sebe spokojený s výsledkem určitě nejsem, ale zase jsem skončil jako druhý nejlepší Čech, což není špatné. Musím říct, že závod v Bad Gasteinu byl náročný, panovaly šílené podmínky pro všechny závodníky, kdy před závodem napadlo 20 cm nového sněhu, po celou dobu závodu vydatně sněžilo, foukal silný vítr a k tomu byla na trati k dispozici de facto jediná stopa, takže moc šancí na předjíždění nebylo,“ řekl Deníku Jan Šrail po nedělním návratu domů.

Ski Classics 2022/2023, Bad Gastein, Jan Šrail.Zdroj: Ski Classics

„Ale určitě z toho nedělám žádnou vědu. Kolem nás se pohybovali závodníci, kteří se vloni drželi ve dvacítce,“ poznamenal a vysvětlil, že výsledek úvodního podniku není směrodatný s ohledem na další mítinky sezony, která čítá celkem čtrnáct PRO TOUR závodů. „Určitě. To, že jsem teďka skončil až v páté desítce, neznamená, že to tak bude i nadále. Závod byl určitě zajímavý, ale podmínkami velice náročný. Bylo těžké skončit líp,“ připustil.

Teď už se Šrail připravuje na další závod, který o víkendu hostí italská Val Venosta, kde je na programu La Venosta Criterium na 42 km klasickou technikou. „Další zajímavý závod v kalendáři. Není to jedna dlouhá trať, ale čeká nás asi pět okruhů. Profil trati je tvořený kopci, kde se cítím silný, ale také rovinkami, se kterými mám dlouhodobě problém a sám nevím proč. Ale připravím se a zabojuju o co nejlepší výsledek,“ slibuje na dálku svým fanouškům budoucí tatínek malé Niny, která co nevidět přijde na tento svět. Však má také nejvyšší čas - jeho přítelkyně měla termín již minulý týden.

