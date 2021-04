V čem byl problém?

Máme problém se zápasy, v nichž zdánlivě o nic nejde. Toto asi byl největší problém. Od začátku jsme to všichni v hlavách asi podcenili. Jičín se chytil, a i když jsme v některých pasážích zápasů i vedli, tak bohužel koncovka utkání dopadla tak, jak dopadla.

Byla bouřka v kabině?

Nebyla. Trenéři jsou rozumní, po zápase jsme všichni naštvaní sami na sebe, takže nemá cenu, aby na nás trenéři křičeli. Musíme se nad sebou zamyslet, protože příští zápas je už extrémně důležitý. Ze čtvrtfinále play-off chceme postoupit. Věřím, že se vzpamatujeme, abychom hráli lépe než proti Jičínu.

Koho jste si přál do čtvrtfinále?

Všichni zastáváme teorii, že když chceme vyhrát titul, musíme porazit každého. Pokud bychom porazili Jičín, šli bychom na něj. Mohli jsme si je připravit, ale nevyšlo to. Jdeme na Kopřivnici, musíme se na ni co nejlépe připravit.

Jaký je Kopřivnice soupeř?

Je to jeden se soupeřů, který nás porazil na naší palubovce. O to víc se musíme namotivovat a ukázat jim, že v Plzni příště nevyhrají. Ideální by bylo vyhrát dvakrát doma a o týden později zvítězit u nich. Je to nepříjemný soupeř, ale musíme porazit každého, pokud chceme titul.

Je Kopřivnice pro gólmana něčím specifická?

Největším nebezpečím byla chilská spojka Donoso.Ten ale odešel, takže trochu nám to usnadní práci. Nicméně i tak má Kopřivnice spoustu kvalitních hráčů, na které se musíme připravit.

Přišla porážka od Jičína včas?

Věřím, že se z ní poučíme, protože pokud takové zápasy předvedeme v play-off, tak budeme hodně rychle vyřazeni. Doufám, že nás prohra s Jičínem nakopne a že přišla v pravou chvíli, aby se neopakovala v play-off.