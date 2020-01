Prosincový vzájemný duel v Krasnojarsku vyhrál 2:1 na body Kudrjašov, ale svět nad jeho vítězstvím zvedal obočí. Ruská boxerská federace nakonec uznala, že měl zvítězit Pejsar a dva sudí, kteří boxerovi plzeňského Atom Gymu upřeli výhru, potrestala zákazem činnosti na rok a půl. Ruská strana nabídla Pejsarovi odvetu. „Myslím si, že proti výsledku nebudeme podávat odvolání, a pokud se domluvíme na podmínkách, šli bychom do odvety,“ říká pětatřicetiletý Václav Pejsar.

V dubnu byste měl boxovat na galavečeru v Plzni. Už znáte soupeře?

Soupeře vybíráme. Moje promoterka z Atom Gymu Ludmila Ledecká by sem chtěla dostat Kudrjašova, ale na české poměry je takový soupeř drahý. Pokud by to nevyšlo, je mým přáním sehnat někoho kvalitního, v žebříčku vysoce postaveného a má mezinárodní pás.

Jste dva týdny od zápasu s Kudrjašovem méně zklamaný?

Zklamáním bych to úplně nenazýval, protože jsem to nebral jako prohru. Všichni viděli, jak to bylo, a říkali, že rozhodčí měli rozhodnout obráceně. S výkonem jsem byl spokojený, ale už ne s výsledkem.

Překvapilo vás, že Ruská boxerská federace potrestala ruské rozhodčí?

Docela ano. Potrestala je z vlastní iniciativy, aniž by k tomu dostala podnět, za což jsem rád. Mrzí mě, že nepřebodovala zápas, když uznala chybu rozhodčích. Což zpětně jde.

Jak se na ten poprask díval Kudrjašov?

Ihned po zápase v rozhovoru řekl, že zřejmě rozhodlo moje počítání ve čtvrtém kole. Potom ale sám uznal, že zápas prohrál, což zveřejnil i na svém Instagramu. Psal, že jeho výkon na výhru nestačil, ale že není rozhodčí a o výsledku nerozhoduje. Že nemůže za verdikt rozhodčích, což jsem říkal i já. Za mnou chodili fanoušci a říkali, že jsem vyhrál a že to povídali i v ruské televizi. Tvrdili to také promotéři a manažeři. Fanoušci docela ostře nadávali na Kudrjašova, ale říkal jsem jim, že on za to nemůže a jediní, na koho se mohou zlobit, jsou rozhodčí.

Budete se odvolávat, aby se zápas přebodoval?

Bohužel asi ne. Stál jsem o to, ale hlavní manažer pro Českou republiku Lukáš Konečný a český rozhodčí Pavel Hynek mně říkali, že by se do toho nepouštěli. Kvůli tomu, že rozhodčí rozhodli o jediný bod. Jeden dal 97-92, druhý 92-97 a třetí 94-95, takže to je o jeden bod. To, že jsem s takovým špičkovým boxerem prohrál o bod, mě posunulo ve světovém žebříčku ze 66. na 40. místo. Pokud bych se odvolal a výsledek by se obrátil v můj prospěch, šel bych žebříčkem ještě více nahoru. Je ale možné, že by chtěli Kudrjašova podržet (Rus po zápase klesl ze 16. na 20. místo, pozn. aut.) a s nejvyšší pravděpodobností by se stalo, že by se zápas anuloval a já i Dmitrij bychom se vrátili na pozice, na nichž jsme byli před duelem. Takže nás toto trochu štve. Je to zapeklité i tím, že i když jsem prohrál, polepšil jsem si v žebříčku.

Posun ve světovém žebříčku je aspoň náplast…

To ano. Myslím si, že jsem předvedl, že se dá boxovat s širší světovou špičkou. Kudrjašov byl minulý rok ve světové desítce. Mému týmu a mně to dodalo elán a sebevědomí do další práce, protože se mohu měřit s kýmkoliv. Kudrjašov měl před zápasem se mnou 23 výher a všechny knokautem, jeho soupeři padali po jedné ráně. Nepočítal jsem s tím, že duel skončí na body. Čekal jsem knokaut z mé nebo z jeho strany. Nakonec to byl vyrovnaný boj.

Bude se vám chtít po této zkušenosti ještě někdy boxovat v Rusku?

Rusko je známé tím, že je tam možné všechno, jak se teď ukázalo. Bohužel nyní to bylo až moc okaté. Do určité míry si říkám, že do Ruska se mi už úplně nechce. Musela by to být nějaká pecka, aby to za to stálo. Když vidím, jaká je pravděpodobnost výhry, tak se mi tam nechce kazit kariéru.

Pokud by došlo na odvetu, budete chtít s Kudrjašovem boxovat na neutrální půdě?

To by samozřejmě bylo ideální, ale nevím, zda by o to třeba němečtí nebo angličtí promotéři stáli. V Rusku mi nabídli odvetu s Kudrjašovem. Moje promotérka zjišťuje, jak nákladné by bylo uspořádat zápas v Čechách. Všechno je o penězích a Kudrjašov je drahý.