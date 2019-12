Ruská boxerská federace na 18 měsíců – s okamžitou platností a bez možnosti odvolat se – suspendovala dvojici rozhodčích, kteří nabodovali zápas ve prospěch domácího boxera. Kudrjašov vyhrál 2:1, jenže odborníci nad verdiktem dvou ruských rozhodčí kroutili hlavami.

„Kdo viděl ten zápas, tak viděl, že jsem ho vyhrál. Říká to v Rusku každý, píše se to ve všech novinách, na internetových serverech, je to v televizi, prostě všude. Rusko i celý svět viděly, že jsem porazil světového boxera Dmitrije Kudrjašova. Bohužel jsou dva lidé, kteří jediní na světě toho názoru nebyli, a ti zrovna udělovali body. Takže bodoví rozhodčí rozhodli ve prospěch Dmitrije. Mému týmu se to samozřejmě nelíbí, ale bohužel teď už s tím nic neuděláme. S výkonem můžeme být spokojení. Myslím si, že jsme opravdu ukázali, že můžu boxovat s kýmkoliv na světě v křížové váhové kategorii,“ vzkázal Václav Pejsar prostřednictvím videa na facebooku při cestě z Ruska.

O pár hodin později server profiboxing.cz napsal, že Pejsar se svým týmem a generálním sekretářem České unie boxerů profesionálů Lukášem Konečným řeší odvolání proti výsledku a přebodování zápasu.

Server pak vyzval k podpoře pětatřicetiletého Plzeňana sdílením statusu na facebooku. Pejsara podpořila například česká jednička těžké váhy Pavel Šour.

Světový rating BoxRec.com spravedlivě pomohl českému boxerovi, když Pejsara posunul ze 66. na 40. místo žebříčku a Kudrjašov spadl ze 16. na 20. pozici.