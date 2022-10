Vstoupili jsme do zápasu koncentrovaně a vytvořili jsme si mírný náskok. Ten jsme s menšími problémy udržovali celé utkání až těsně do konce, kdy jsme trochu vypadli z tempa, k čemuž trochu přispěli i rozhodčí. Nicméně jsme udrželi těsný náskok a odvezli jsme si cenné vítězství. Pochválit musím Karla Aušprunka a Martina Davida, kteří odvedli maximum na útočné polovině. Ostatní hráči jim dobře sekundovali a bylo vidět, že v týmu panuje dobrá chemie," řekl k poslednímu zápasu s Polabím trenér Lokomotivy Erik Eisman, který by byl rád, kdyby jeho svěřenci navázali na poslední výborný výkon i proti Litoměřicím.