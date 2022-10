„Hosté přijeli bez pendlujících hráčů z Ústí, které působí v nejvyšší soutěži. Nicméně přesto jsme vstoupili do zápasu hodně nervózně a měli jsme hodně ztrát. Hráli jsme tak se soupeřem vyrovnanou partii.O pauze jsme si řekli, že potřebujeme zrychlit hru a zesílit střelbu z perimetru. To se povedlo a odskočili jsme na dvouciferný rozdíl, který jsme si pohlídali až do konce,“ hodnotil trenér Plzně Erik Eisman, jenž byl spokojený s hrou svého týmu.