Tomáši, co říkáte na svoji střeleckou fazonu? Musíte být spokojený, ne?

Samozřejmě že mě to těší. Dlouhodobě se na sobě snažím pracovat a snad se to vyplácí. Doufám, že to tak bude i dál, i když předpokládám, že ne každý zápas se povede tak jako těch pár posledních.

Tomáš Nejdl (vpravo).Zdroj: Hynek Sladký

Teď vás čekají doma Lovosice. Jaký to je soupeř?

Vždycky jsou velmi nepříjemný soupeř, což dokazují hlavně v domácím prostředí. Já doufám, že to tak bude i teď. I kvůli akci, která zápas provází, chceme uspět.

Po výhře v Novém Veselí vyzve Talent doma Lovosice a podpoří boj proti rakovině

Utkání má charitativní podtext. Zvyšuje to ještě vaši motivaci?

Já hlavně věřím, že budeme házenou diváky bavit a zvládneme to i bodově. Pro dobrou věc se vyplatí bojovat. Hlavně aby to lidi bavilo a udělali jsme dobrou reklamu házené i celé té akci.

Pojďme ještě zpátky k Lovosicím. Co si budete muset pohlídat? V čem je jejich největší síla?

Lovosice mají výborného brankáře a celkově fungují jako tým, dávají šanci mladíkům, jako je Trkovský, ale mají tam i zkušené borce. Jsou velmi silný soupeř ve středu pole i na křídlech.

Pak vás ještě dva dny před Vánoci (22. prosince od 16.30) čeká doma semifinále Českého poháru s Karvinou. Co na to říkáte?

(usměje se) Doufám, že to bude svátek házené. Půjde o hodně, o finále domácího poháru. O náboj je tedy postaráno. My jim navíc chceme vrátit nedávnou porážku v extralize u nich.

Házenkáři Talentu rozstříleli Maloměřice i venku i bez řady hráčů