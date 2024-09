Konzultant/ka O2 prodejny (OC Olympia) Životopis zasílejte na e-mail: m.valova@o2.cz Máš doma televizi? Používáš chytrý telefon? Datuješ? Pokud je pro tebe tohle nezbytné, tak už víš, o čem bude tvoje práce! Denně se u nás na prodejně potkáš s mnoha zákazníky, kteří právě s tímto potřebují poradit. Prodejna bude tvým zázemím, kde budeš prodávat naše produkty a inspirovat zákazníky k tomu, aby maximálně využili naše služby. Tenhle job potřebuje lidi, co umějí máknout, ale nechybí jim smysl pro fair play i humor. O čem tato pozice je? o O prodeji. Budeš tváří značky O2 na jednom z našich Future Shopů. Jsou navržené tak, aby se v nich cítili dobře nejen zákazníci, ale také prodejci, kteří v nich tráví 8 hodin denně. o O všestrannosti. Naši konzultanti jsou pro zákazníky k dispozici nejen osobně, ale také na telefonu. o O super provizích. U nás si odneseš domů průměrně 37 000 Kč včetně fixu a provizí z prodeje. Ti nejšikovnější prodejci si odnášejí domů ještě daleko víc, třeba i 67 000 Kč. Provize u nás nemají strop. Navíc garantujeme navýšení fixní mzdy po 6 odpracovaných měsících. o O kariérním růstu. o O přátelství. o O jistotě. O2 je značka, kterou zákazníci znají. Je pro ně zárukou stability, technologické inovace a férovosti. Jak to bude vypadat, až nastoupíš: o Každý nováček u nás prochází vstupním školením a má k ruce svého mentora. Naučíš se tam všechno, co jako prodejce a konzultant budeš potřebovat - vyjednávat, vést rozhovor se zákazníkem a vystupovat jako profesionál. Zaměstnanecké výhody: Už žádné hlídání útraty za data a volání díky zaměstnaneckému tarifu. o Každé 3 roky příspěvek až 18 000 Kč na nový telefon. o 18 000 benefit bodů na relax, nákupy, dovolenou. Pro radost. o Interní soutěže o další benefit body, věcné ceny, vstupenky na akce i zájezdy. o Body do O2 Knihovny v roční hodnotě 2 400 Kč na e-knihy nebo audioknihy. o Multisport karta - nadupaná vstupenka do wellness a fitka. o 5 týdnů dovolené pro odpočinek. o Nemusíš se limitovat, kde utratíš peníze na jídlo - stravenkový paušál v hodnotě 100 kč/den přímo do výplaty. o Benzín nebo nafta u Shell za skvělou cenu díky slevové Shell kartě. 37 000 Kč

