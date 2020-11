„Mrzí nás to, ale musíme to respektovat, i když všechny už moc nebaví plnit individuální tréninkové plány a raději bychom už byli na hřišti a hráli zápasy,“ řekl futsalista Interobalu Plzeň Michal Štrajt.

Znáte důvody rozhodnutí futsalového svazu?

Neznám a ani jsem si je nezjišťoval. Jen jsem četl rozhodnutí svazu, které musíme respektovat.

Svaz svoje stanovisko oficiálně nezdůvodnil. Může být tím důvodem fakt, že kluby nemají peníze na testování na covid-19 před každým zápasem? Rozumíte v tomto klubům?

Stoprocentně rozumím, protože pro hodně klubů by to bylo náročné, až likvidační.

Jaký jste dostali individuální plán od trenéra?

Pondělí, středa, pátek a neděle musíme naběhávat kilometry. Úterý a čtvrtek máme od naší fyzioterapeutky plán na stabilizační a posilovací cvičení. Naběhané kilometry včetně tepové frekvence ukládáme do aplikace a data posíláme trenérovi.

Stát povolil profesionálům tréninky v hale. Budete v ní trénovat, až se trenér Kopecký vrátí ze srazu reprezentace do 21 let?

Ano. Dostali jsme informaci, že příští čtvrtek máme možnost nastoupit do tréninku v hale na Slovanech. Vypadá to, a doufám v to, že už se pravidelně budeme připravovat s míčem. Nevím ale, jestli v plném počtu, nebo rozděleni na party.

Dokážete odhadnout, kdy se začne hrát?

Věřil jsem, že do Vánoc, ale teď jsem skeptický, protože člověk opravdu neví, co se každým dnem a týdnem bude dít. Myslím si, že se začne až po Vánocích. Z pohledu zápasů a cestování to bude šrumec.

Bude se muset hrát dvakrát týdně?

Předpokládám, že ano. Úterý – pátek nebo středa – pátek. Pokud se liga má stihnout a dohrát, bude se muset hrát častěji.