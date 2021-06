Rozhodující páté utkání se hraje v neděli od 13 hodin za asistence kamer ČT Sport.

„Vidím to 60 na 40 pro Plzeň. Nechci podceňovat mančaft Karviné, ale Talent má zkušenější tým a větší počet hráčů,“ myslí si bývalý brankář Radek Motlík.

Zkušenosti a šířku kádru zmínil i trenér mistrovského Kovopetrolu Plzeň z konce 90. let Vladimír Haber. „Jsem optimista,“ dodává Haber.

„Předpokládal jsem, že titul udělají už ve čtvrtém zápasu, protože pět minut před jeho koncem kluci vyhrávali o tři góly. V závěru bohužel propadli, Karviná se zvedla a musím před ní smeknout, že to nevzdala,“ říká Motlík.

Podle obou páté utkání rozseknou výkony brankářů. „Na konci dosavadních zápasů vždy některý z gólmanů najednou vytáhl skvělé zákroky, což je ve vyrovnaném zápase rozhodující,“ ví Haber.

Podle Radka Motlíka jsou brankáři klíčovými muži už od čtvrtfinále. „Vemte si semifinále Talentu s Duklou, v němž Tomáš Petržala předváděl neskutečné výkony. Myslím si, že pátý zápas finále se nebude vymykat a také ho rozhodnou výkony gólmanů,“ přidává Motlík.

Co by plzeňským házenkářům klubové legendy poradily? „Chybí mi větší emoce. Když se na kluky podívám a srovnám to s dobou, kdy jsem hrál v Plzni, tak emoce byly úplně jiné. Já jsem byl typ hráče, který je až moc projevoval, ale zdá se mi, že klukům teď větší emoce chybí,“ tvrdí Radek Motlík.

Vladimír Haber radí dodržovat taktické pokyny a hrát trpělivěji v útočné fázi. „Neuspěchat koncovku, protože každá chyba a ztráta míče jsou ve vyrovnaném boji citelné a zbytečná střela může rozhodnout,“ připomíná Haber. Bývalý trenér Plzně a české reprezentace postrádá zapojení levých křídel v útoku. „Šafránek a Vinkelhöfer jsou dobří hráči, ale dostanou minimální počet míčů. Na pravé straně je Lino (Petr Linhart) od Honzy Stehlíka dostával. Potom už je to o proměňování,“ soudí Haber.