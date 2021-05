„Myslím si, že teď začne to pravé play-off,“ tvrdil trenér Plzně Marek Kopecký.

První semifinálové utkání mezi vítězem základní části a pátou Slavií se odehraje ve středu od 18 hodin v Plzni.

Bilanci ze základní části má lepší Interobal, který s Pražany doma remizoval 5:5 a v Edenu zvítězil 5:3. „Tomu nepřikládám váhu, protože play-off je jiná soutěž. Domácí zápas se vyvíjel podle našich představ, ale utkání jsme ztratili nezvládnutou obranou při power-play. V Praze nehráli klíčoví hráči Slavie Leovski a Záruba. Navíc se hrálo na pomalejší televizní palubovce. Teď to bude boj od první minuty, ale doufám, že boj úspěšný pro nás,“ uvedl Kopecký.

Tuší takticky svázané bitvy pozbývající futsalovou krásu. „Půjde o zisk důležitého bodu v tom daném utkání. Týmy se nemají čím překvapit. Bude to o charakterech hráčů, o zkušenostech, může to být o maličkostech nebo o tom, kdo bude mít lepší formu ten daný zápas,“ myslí si kouč Interobalu.

Zatímco Plzeň smetla Mělník 3:0 na zápasy, Slavie se pachtila se Spartou v pěti duelech. Kopecký si ale nemyslí, že v průběhu série se síly mohou překlopit na stranu Interobalu. „Momentálně se to zdá jako výhoda, ale naši kluci jsou nejvytěžovanějšími reprezentanty. Od ledna toho měli tolik, že jsme z těch mužstev na tom byli nejhůř. Na rozdíl od ostatních jsme neměli prostor dobít baterky. Od lednového restartu soutěže jsme měli asi jeden kondiční trénink, jinak se pořád hraje, nebo kluci cestují s reprezentacemi. Takže uvidíme, jak my na tom budeme se silami. Myslím si, že se silami jsme v tuto chvíli na tom podobně jako Slavia. Půjdeme zápas od zápasu, bude to o morálu ve smyslu neznám bolest, neexistuje únava. Pokud nastane únava, musíme hrát chytře a nebláznit. Máme zkušený tým, takže bychom měli hrát chytře,“ uvedl Kopecký.

Podle rozpisu soutěže se semifinále musí stihnout do 16. května. „Těch deset dní určí tenkou laťku úspěchu, či neúspěchu sezony. Věřím, že kluci udělají maximum pro vytyčené a vytoužené finále. I když jsme možná mírným favoritem, tak podle mě je to padesát na padesát,“ soudí čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Ve středu bude chytat Ondřej Vahala, který ve čtvrtfinále nedostal gól.

Interobal Plzeň – Slavia Praha

ST 5. května, 18.00 hodin

Termín 2. zápasu na palubovce Slavie bude upřesněn v pondělí.

PO 10. května, 20.15 hodin

Případně

Slavia Praha – Interobal Plzeň

Poznámka: Semifinále je na programu od 5. do 16. května.