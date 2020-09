„Pro mě i pro tatího to bude trochu výjimečný zápas. Půjde o první zápas, v němž budeme stát proti sobě. Myslím si ale, že hvizdem rozhodčího půjde všechno stranou, budeme se soustředit na svoje mančafty a oba se budeme věnovat tomu, abychom vyhráli,“ řekl Michal Tonar ml.

Hecujete se a vsadili jste se?

Nějaké vtípky a hecování probíhají, ale všechno je to v rámci srandy. Zatím žádné sázky nejsou, ale v rodinném kruhu spíš řešíme, kdo komu bude fandit. Z plzeňských patriotů jsou najednou Zubřani (smích).

Maminka a bratr Jakub budou fandit Zubří?

Říkali, že budou fandit Zubří, ale budou si přát, aby se mi dařilo. Snad si to ještě rozmyslí (smích). Bereme to ve srandě a spíše jsme se tomu smáli. Uvidíme v sobotu, jaký to bude mít průběh. Doufám, že budu ten šťastnější.

Těšíte se na zápas v Zubří?

Těšíme. Bude to pro oba něco nového. Jsem zvědavý, jak zápas bude probíhat, co s námi udělá a jaký na nás bude mít dopad. Do Zubří jedu s Plzní vyhrát a je mi jedno, jestli na střídačce protivníka bude tatí, nebo někdo jiný. Tím, že soupeře trénuje tatí, máme trochu výhodu, ale možná i nevýhodu. Známe jeho systém, který do nás tři roky tlačil. Na druhou stranu on zná nás, protože nás každý den viděl v tréninku. Bude to zajímavý zápas.

Takže se dá očekávat taktická bitva?

Ano. Mužstva se nebudou mít čím překvapit.