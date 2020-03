Sám si vybral judo, a i když od čtyř let žije s rodiči v Mariánských Lázních, stihl reprezentovat rodnou zemi. Ale od letošního roku je už novou nadějí českého juda.

Judo je v tvé rodné zemi velmi populární, byl to jedenz hlavních důvodů, proč jsis ním začal?

Judo je v mé zemi jeden z populárních sportů. Obecně jsou v Kyrgyzstánu populární všechny bojové sporty – volný styl, box, judo, ale i další. Začal jsem s judem kvůli svému otci, který je sportovec a bývalý kapitán jednotky URNA ministerstva vnitra.

Kyrgyzstán je pro nás celkem exotická země, můžeš nám o ní něco málo prozradit a odkdy jsi s rodiči v České republice?

V České republice jsme od roku 2007, kdy jsme se přistěhovali do Mariánských Lázní, tehdy mi byly čtyři roky. Kyrgyzstán je hornatá země se šesti miliony obyvateli. Jsou zde i vrcholoví sportovci na světové úrovni, a to především v bojových sportech, jako jsou volný styl, thajský box, MMA.

Česko je tedy tvým domovem, žiješ tady od malička, studuješ na Sportovním gymnáziu v Plzni, chtěl bys tedy někdy v budoucnu reprezentovat Českou republiku?

Ano. Česko je mým domovem a bude mi ctí ho reprezentovat, když dostanu tu příležitost. V roce 2019 jsem měl možnost reprezentovat na evropských pohárech a mezinárodních soutěžích svoji rodnou zem, tuto možnost jsem měl jen díky vstřícnému postoji Českého svazu juda, za což moc děkuji. Od začátku roku 2020 jsem začal řešit změnu občanstvía dnes už můžu říci, že jsem oficiálně občanem České republiky.

Jsi studentem SG Plzeň a na tréninky to máte ze školy do nové haly jen pár kroků. Hned vedle je jídelna a internát. Jsou to ideální podmínky pro mladé sportovce?

Ano, jsou to podmínky, o kterých se většinou může jen zdát, takže jsem moc rád, že je zde v Plzni máme. Například sportovní hala, ve které jsou všechny vymoženosti, jako třeba posilovna nebo fyzioterapeutka, která sídlí jen pár metrů od haly. To vše je ideální pro to, aby každý mohl zlepšit svoji formu a výsledky.

České judo zažívá nyní hlavně díky Lukáši Krpálkovi úspěšné období. Máš ambice být jeho následovníkem? Nebo zatím tak daleko svoji kariéru neplánuješ?

Určitě bych se chtěl v judu prosadit. Především je ale důležité být zdravý. Nikdo neví, co se může v budoucnu stát. Uvidíme, co mi život ukáže, a podle toho pak budu postupovat dál.

Od letošního roku jsi novým členem AIS Plzeňského kraje, což je další podporovatel mladých úspěšných sportovců. Co konkrétně pro tebe výběr do takové organizace znamená?

Jsem velmi rád, že jsem byl vybrán do Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje. Je to pro mě moc důležité a hlavně je to důkaz, že jdu tou správnou cestou. Pro sportovní růst je klíčové, že tato organizace existuje a pomáhá nadějným sportovcům vypracovat se na vrchol.

Děláme rozhovor v době, kdy je v ČR vyhlášen nouzový stav, jsou zavřené školy, zrušené závody. Jak se v současné situaci připravuješ?

Kvůli úrazu na závodech jsem začátkem března podstoupil operaci. Spravovali mi levou kyčel, kde jsem měl prasklé vazivo a roztrženou chrupavku. Momentálně absolvuji rehabilitace. Až se vše zahojí, tak se začnu připravovat, abych se co nejrychleji dostal zpět do formy.

Tak to přejeme úspěšnou rehabilitaci a bezproblémový návrat. Je něco, co bys chtěl vzkázat začínajícím sportovcům?

Chtěl bych jim popřát hlavně zdraví a také trpělivost. Důležité je nezameškávat tréninky a vypustit lenost. Jedním z mých největších fanoušků je můj 11letý bratr Marsel, který je také judista, a jsem rád, že pro něj mohu být vzorem.

Zároveň máš kolem sebe jistě lidi, kteří ti pomáhají nejen ve sportovním růstu. Chceš někomu z nich poděkovat?

Chtěl bych poděkovat všem svým dosavadním trenérům. Nyní se připravuji pod vedením pánů Dolejše a Šimsy. Zároveň bych chtěl poděkovat AIS PK za pomoc s operací u pana doktora Zemana, jemu pak za profesionální přístup a úspěšnou operaci. Nejvíce děkuji svým rodičům, bez kterých bych nikdy nebyl tam, kde jsem.