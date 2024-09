Je to blízko, může si Richard Kobr notovat známý šlágr. Devatenáctiletý cyklista týmu ACS Development vyhrál v Plzni Grand Prix Inkomo vzduchotechnika, desátý díl Giant ligy, a je zase blíž celkovému prvenství. Program 23. ročníku seriálu nabídne už pouze jediný souboj o body, to při nedělní Velké ceně Hradce Králové, a Richard Kobr sedí pevně v čele série před druhým v pořadí, rovněž mladíkem Maxem Kerlem (AŠ Mladá Boleslav). Další výhrou, už čtvrtou v letošní lize, si pozici lídra jen upevnil. Kobr to však nechal na poslední chvíli, ale postupně.

close info Zdroj: GL/Tomáš Tesař zoom_in Richard Kobr.

Desátý závod Giant ligy se jel v tropickém počasí, dráhu v areálu SKP Rapid rozpalovalo 28 °C, navíc se blížila bouřkové mraky. Ty se naštěstí nad Plzní rozplynuly a diváci i jezdci si závod užili.

Kritérium s bodováním v každém z vypsaných okruhů vyšperkoval svou účastí dráhař a olympionik Denis Rugovac (Favorit Brrno), který v Paříži vybojoval sedmé místo v disciplíně madison. Start doma v Plzni si Denis zvolil jako zpestření přípravy na další část dráhové sezony a v cíli z toho bylo osmé místo.

O třicet sekund dříve před juniory a muži Elite startovali tradičně jezdci kategorie masters a ženy. S nabídnutým náskokem naložil nejlépe opět Martin Boubal (CTW Cyling). Několikanásobný vítěz Giant ligy, závodící už mezi veterány, nasbíral 13 bodů, což mu stačilo k vítězství v kategorii. Jediný kdo stačil nástupu Boubala a vydržel s ním ve dvojici kroužit před pelotonem, byl Jakub Kubias (Roman Kreuziger Cycling Academy).

I proto peloton tentokrát dojel ztrátu až po 10 kilometrech, a pak začal neúprosný boj o body. Z hlavního pole se snažili odskočit dvojice, nebo trojice jezdců, ale marně. Díky prémiím se peloton vždy podařilo zrychlit a uprchlíky dojet. V čele průběžného se o vedení přetahovali Petr Fiala (Integray L27) spolu s aktivním Kerlem, jenž se ještě snažil nahlodat jistoty lídra série Kobra. Jenže ten se za nimi držel jen s minimálním odstupem. Do závěrečného okruhu najížděl Kobr se ztrátou dvou bodů na duo Kerl, Fiala, jenže v úniku se dvěma jezdci Sparty ovládl poslední spurt, čímž nejen smazal manko na největší soupeře, ale při shodném počtu bodů si zajistil i vítězství v závodě. Kerl skončil druhý, Fiala třetí a těsně pod stupni vítězů pak obhájce ligového titulu Richard Habermann ze Sparty. Chuť si spravil alespoň v soutěži aktivity, v níž se oblékl se do puntíkovaného dresu nejaktivnějšího jezdce měsíce září.

„Jak se jelo to poslední kolo, byli jsme ve třech v úniku. Věřil jsem si a dal jsem do toho všechno, jel jsem na krev, a vyšlo to. Další závod mě čeká v Hradci Králové a pak mistráky na dráze,“ prohlásil v cíli Richard Kobr, jenž v Giant lize míří jistě za ziskem premiérového titulu.

Mezi juniory zvítězil Ondřej Šafránek (Roman Kreuziger Cycling Academy) s 12 body, což mu v hodnocení společně s Elitou vyneslo celkové páté místo.

Cyklistické odpoledne na Rapidu už předtím zahájily závody mládeže - žáků, žákyň, kadetů a kadetek. Velkou cenu Roman Kreuziger Cycling Academy v samostatném závodě kadetů vyhrál Daniel Kuběna (ACS Development).

GP Inkomo vzduchotechnika, muži Elite (60 km, čas vítěze: 1:17:10 hod.): 1. Richard Kobr (ACS Devlopment), 2. Kerl (AŠ Mladá Boleslav), 3. Fiala (Integray L27) všichni 15 b., 4. Habermann (AC Sparta) 14, 5. Hák (Rafkarna Idea) 10. 6. Hula (Integray L27)7.

Bauhaus Cup juniorů: 1. Šafránek (RKCA) 12 b., 2. Kraus (Cyklo Team Tábor) 4. 3. Havel (Lawi junior teeam).

LIV Bohemia Sekt Cup (ženy a juniorky): 1. Heřmanovská (Skyline Cadence), 2. Drbohlavová (Lawi junior).

Auto Matulka Masters Cup: 1. Boubal (CTW) 13 b., 2. J. Kubias (RKCA) 4., 3. Mužík (Rafkarna Idea) 3.