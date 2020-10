Svěřenkyně trenéra Jana Bašného měly odehrát přátelské utkání proti Slovenkám, ale testy odhalily onemocnění covid-19 u člena reprezentačního týmu. Krajská hygienická stanice ve Zlíně doporučila ukončení reprezentační akce žen v Zubří, a tak byl přípravný kemp házenkářek rozpuštěn.

„Byly jsme z toho zklamané, protože jsme se těšily, že si konečně zatrénujeme. Měly jsme ale jen dva tréninky, třetí den jsme netrénovaly a čtvrtý den jsme musely odjet domů,“ ohlédla se za kempem národního družstva Karin Řezáčová.

Na sraz přicestovaly házenkářky s negativními testy na covid-19, ale kvůli duelu se Slovenkami musely na přetestování. „První testy odhalily pět pozitivních, což se holkám nezdálo, tak druhý den se ukázalo, že pozitivní na covid-19 byl jen jeden člen družstva,“ připomněla s tím, že po návratu ze Zubří si nechala pro jistotu udělat test, který měl negativní výsledek.

Brzký konec ji mrzí o to víc, že si po takřka roční premiéře mohla zachytat v reprezentačním dresu. „Proti Slovenkám jsme měly nastoupit všechny tři gólmanky, každá 20 minut. Byla by to pro mě další zkušenost,“ řekla Řezáčová, které je letos 19 let.

Nadějná brankářka dostala pozvánku na sraz v Zubří spolu s reprezentačními stálicemi Lucií Satrapovou a Petrou Kudláčkovou. „Pozvánka mě potěšila a vždy potěší. V reprezentaci je super kolektiv holek, jezdím tam ráda a je to něco jiného než tréninky v klubu,“ uvedla gólmanka plzeňského DHC.

Karin Řezáčová absolvovala i červnový reprezentační kemp, což jí může dát naději na účast na prosincovém mistrovství Evropy. Další sraz je v listopadu. „Uvědomuji si, že bojuji o start na mistrovství Evropy, a moc bych si přála do Dánska a Norska jet, ale tlak si na sebe nepřipouštím,“ přiznala.

Teď se může soustředit na zápasy v MOL lize, aby si svými výkony řekla o nominaci na mistrovství Evropy.V období koronaviru je však obtížné získat zápasový rytmus, protože některá utkání mohou být a už jsou odložena. „Dneska po poledni (středa) byl zrušen náš nedělní zápas v Hodoníně, protože soupeř má na covid-19 pozitivní hráčku,“ mrzí Řezáčovou.

Navíc DHC Plzeň měl v prvních pěti kolech dvakrát zápasovou pauzu kvůli losu. „Hraje se málo. Není to ono, pořád se trénuje, ale nehraje,“ štve házenkářku.

Řezáčová věří, že příští týden nic nezhatí duel proti Zlínu. Bude se hrát bez diváků. „To jsem nikdy nehrála. Bude to asi taková tréninková atmosféra. Bojím se, že to bude moc klidné,“ myslí si Karin Řezáčová.