„Řekli nám, že pojedeme všechny tři – Petra Kudláčková, která je jasnou jedničkou, já i Sabrina Novotná,“ prohlásila .brankářka interligového DHC Plzeň na závěr soustředění v Chebu.

Na západ Čech přišla před touto sezonou z pražské Slavie za otcem Richardem, jenž v Plzni trénuje. Dvakrát týdně se jí navíc ve speciálních brankářských trénincích věnuje plzeňská legenda Radek Motlík. Teď se Řezáčová představí poprvé v seniorské reprezentaci. A hned to bude na vrcholné akci.

Co víc si může přát?

Nastoupí proti evropským velmocem Švédsku, Rusku a Španělsku, které čekají na české házenkářky ve skupině B. „Ale jestli se skutečně dostanu do branky, to bude záležet na spoustě faktorů. Hlavně, jak se bude dařit kolegyním, a také, jestli mi bude trenér natolik věřit, aby mě do branky pustil,“ říkala Karin Řezáčová v rozhovoru pro Český rozhlas a Deník.

Kolem letošního Eura bylo hodně otazníků, Norsko nakonec pořadatelství odmítlo. Je velká úleva, že mistrovství Evropy bude?

Pro nás všechny je dobře, že Euro nakonec bude. S českým týmem se na něj připravujeme už přes rok, od posledního srazu, který byl také tady v Chebu. Byly bychom zklamané, kdyby se vrchol sezony zrušil.

Před vámi se navíc při zranění dlouholeté české jedničky Lucie Satrapové otevřela jedinečná možnost nominace na Euro?

Na tom, abych si i v Dánsku skutečně zachytala, bude záležet, i jak se bude dařit kolegyním. A jestli mi bude trenér natolik věřit, aby mě do zápasu skutečně pustil. Ale já jsem připravená a budu se snažit udělat maximum, abych pomohla týmu. I kdybych ale nenastoupila, bude to pro mě obrovská škola. Už jenom to, že můžu s týmem na Euru být…

Takže půjde o životní zážitek?

Jasně, budu moct sledovat vrcholnou házenou na vlastní oči… Už jenom to, že můžu být v jednom týmu s Janou Knedlíkovou, Markétou Jeřábkovou, mě posouvá dál. Nesmírně si to užívám.

Jak vůbec probíhalo závěrečné soustředění v Chebu?

Já myslím, že celkem standardně. Tréninky ráno i odpoledne, do toho videoporady, večer regenerace. Na závěr jsme sehrály modelové zápasy proti sobě.

Takže žádná omezení kvůli koronaviru?

To zase jo. Nesměly jsme vycházet z hotelu, abychom nepřišly do kontaktu s někým mimo tým a nenakazily se někde. Na poradách a cestou na trénink jsme musely mít roušky. Ale na to jsme byly zvyklé už z předchozího srazu v Zubří.

Mluvil s vámi trenér Jan Bašný o tom, co od vás očekává?

On se s nikým jednotlivě nebavil, to možná ještě přijde, třeba až v Dánsku. Ale já udělám všechno pro to, abych jeho i svoje očekávání splnila na sto procent.

Dokážete odhadnout postupové šance českého týmu?

Je to prvotní cíl týmu, postoupit ze skupiny. Určitě je to v našich silách, i přes absence některých opor. Myslíme si, že by cesta mohla vést přes Švédky, které mají nového trenéra a ještě nejsou tak sehrané.

A co zbývající soupeřky ve skupině?

Hratelný by mohl být i zápas se Španělkami. Zato Rusky favorizuji, jejich házená je pro mě něco neuvěřitelného. Obdivuju ji a líbí se mi na ni koukat. S těmi se asi moc měřit nemůžeme. Ale uvidíme, taky bude záležet na štěstí, i na tom, jak dopadnou testy na covid-19.