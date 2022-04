„Půjdeme do zápasu s tím, abychom předvedly co nejlepší výkon a udělaly radost i divákům,“ slibuje Karin Řezáčová a věří, že bude plný dům.

Ale pojďme ještě zpátky k interlize, kde jste obsadily konečnou pátou příčku. Jak se vám dívá na interligovou tabulku?

Moc nás to těší, je to skvělý pohled. (úsměv) Přes sezonou jsme sice chtěly hrát o play-off, ale bylo to spíš přání. Hlavní bylo udržet se v MOL lize i pro příští sezonu. Jsem moc hrdá na tým, že jsme skončily takhle vysoko.

Přitom vaše pozici nebyla před závěrem základní části příznivá. Co bylo klíčem k tomu, že jste zvládly poslední tři těžké zápasy na Slavii, s Pískem i v polském Chorzówě?

Po neúspěšném vstupu do jarní části jsme si sedly všechny holky i s trenéry a řekli jsme si co a jak. Trošku jsme si to srovnaly v hlavách. Zjiostily jsme, že je potřeba zabrat, protože jsme tušily, že máme na víc než jsme předváděly na začátku jara. Ale jinak jsme nic zásadního neměnily.

Takže se základní částí interligy nakonec panuje v DHC Plzeň spokojenost?

Podzim byl z naší strany výborný, všechno se nám dařilo. Možná to bylo i nad očekávání. Ale po měsíční reprezentační přestávce přišel herní výpadek, ani tréninkově to nebylo optimální. Prohrávaly jsme jeden zápas za druhým. Ale moc si vážím toho, že jsme se zvedly. Uvidíme, jak daleko se ještě dostaneme v play-off.

V semifinále vás čeká nováček z Lázní Kynžvartu, cítíte šanci na finále?

Na play-off se těšíme. Pokud budeme pokračovat ve výkonech z posledních zápasů, můžeme to zvládnout i s Kynžvartem. Hrát finále je určitě v našich možnostech.

Vás ale ještě předtím čeká reprezentační sraz, těšíte se?

Jasně, to vždycky a teď to není jinak. Francie je zatraceně těžký soupeř, jsou to olympijské vítězky. Nečeká nás nic lehkého. Ale půjdeme do zápasu s nimi s tím, abychom předvedly co nejlepší výkon, aby z toho měli radost i diváci, kterých věřím, že přijde hodně.

Bude se hrát v Plzni, kde působíte v interligovém DHC. Věříte, že se aspoň na chvíli dostaneme do brány?

To si vůbec netroufnu odhadnout, to je na trenérovi. Samozřejmě, že bych chtěla chytat, udělám pro to v tréninku všechno. (úsměv)

